Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι σοβαρά άρρωστος, λένε οι NYT – Το «μήνυμα» του για την επόμενη κίνηση του Ιράν

Η επίθεση του Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.10.2024) με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στην διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα στις περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, λόγω του κινδύνου κλιμάκωσης των εντάσεων.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική σκηνή του Ιράν είναι «διχασμένη» λόγω των απόψεων που έχουν επικρατήσει για το πως πρέπει να αντιδράσει η Τεχεράνη στην περιορισμένης κλίμακας επιχείρηση του Ισραήλ, με τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να παίρνει θέση.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν δήλωσε σήμερα (27.10.2024) ότι οι αρμόδιοι Ιρανοί αξιωματούχοι θα πρέπει να αποφασίσουν πώς να επιδείξουν με τον καλύτερο τρόπο την ισχύ της χώρας τους στο Ισραήλ.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Τι στάση πρέπει να κρατήσει το Ιράν

«Το κακό που διέπραξε το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. Ιράν) πριν δύο βράδια δεν θα πρέπει ούτε να υποτιμηθεί ούτε να υπερτιμηθεί», είπε χαρακτηριστικά ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Στο σημείο αυτό, ο ίδιος τόνισε ότι το Ιράν θα πρέπει να επιδείξει τη δύναμή του στο Ισραήλ, με τρόπο που θα πρέπει «να καθοριστεί από τους αξιωματούχους» ώστε «να συμβεί αυτό που θα είναι προς το καλύτερο συμφέρον του λαού και της χώρας».

Ο Αλί Χαμενεΐ έκανε αυτές τις δηλώσεις, που δείχνουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, σε μια χρονική συγκυρία όπου οι υπερ-συντηρητικοί βουλευτές ζητούν νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, για να εκμεταλλευτεί η Τεχεράνη τον πόλεμο «φθοράς» στον οποίο έχουν εμπλακεί οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, από την μία στη Γάζα απέναντι στη Χαμάς και από την άλλη στον Λίβανο απέναντι στην Χεζμπολάχ.

Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Η υγεία του Χαμενεΐ και ο πιθανός διάδοχός του

Ο ίδιος έχει βρεθεί στο προσκήνιο τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, με χθεσινό δημοσίευμα των «New York Times» να αναφέρει ότι ο 85χρονος αγιατολάχ είναι σοβαρά άρρωστος και μετά τον απρόσμενο θάνατο του πρώην Προέδρου, Εμπραχίμ Ραϊσί (19.05.2024) έχει ξεσπάσει ένας «παρασκηνιακός πόλεμος» για την διαδοχή του.

Ο Αλί Χαμενεΐ υπηρετεί ως ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν από το 1989, μετά τον θάνατο του Ρουχολάχ Χομεϊνί και υπάρχουν αναφορές ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος του, Μοϊτάμπα Χαμενεΐ ετών είναι ο πιο πιθανός διάδοχός του. Ωστόσο, αναμένεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο ζήτημα αυτό.

Επομένως, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από την στάση που έχει ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για την επόμενη κίνηση του Ιράν στη σύγκρουση με το Ισραήλ, σε συνδυασμό με την κυβέρνηση του μετριοπαθή Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και την επιρροή του στην εσωτερική πολιτική σκηνή, με φόντο την αρκετά επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του.