«Αντιστροφή ρόλων» είχαμε σήμερα στην Τουρκία, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου εκτόξευσε απειλές εναντίον της Ελλάδας, ενώ ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ εμφανίστηκε πιό «διπλωματικός» απέναντι στη χώρα μας. Ή τουλάχιστον το επιχείρησε.

Συγκεκριμένα ο Χουλουσί Ακάρ, στον αντίποδα των δηλώσεων Τσαβούσογλου ότι η μεταφορά αμερικανικών στρατιωτικών οχημάτων σε Λέσβο και Σάμο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι των διμερών σχέσεων, ανέφερε:

«Είμαστε υπέρ του να εγκαταλείψει η Ελλάδα αυτές τις (επιθετικές) συμπεριφορές και να λύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα και μεθόδους. Είτε έρθουν εδώ είτε πάμε στην Ελλάδα, ας διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, δεν αποτελεί κίνδυνο. Ο ελληνικός λαός υποφέρει περισσότερο από την ένταση».

Προηγουμένως βέβαια ο Ακάρ είχε φροντίσει να αναφέρει πως «η Ελλάδα είναι κακός γείτονας».

Βέβαια για το κατά πόσο μπορεί κανείς να πάρει τοις μετρητοίς τα λεγόμενα του Ακάρ, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην ίδια συνέντευξη ανέφερε πως η Τουρκία σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και του Ιράκ. Όμως αυτό το είπε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση πως η Άγκυρα πραγματοποίησε «επιχείρηση» (βλέπε εισβολή) σε περιοχή του Ιράκ, 140 χιλιόμετρα από τα κοινά τους σύνορα, με στόχο μαχητές των Κουρδικών οργανώσεων PKK και YPG…

