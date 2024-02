Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαιώνει νέα πλήγματα κατά των Χούθι – «Ήταν έτοιμοι να εκτοξεύσουν πυραύλους εναντίον πλοίων»

Ο αμερικανικός στρατός εξακολουθεί να στοχοθετεί θέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, επιχειρώντας να εμποδίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή τη φορά ο αμερικανικός στρατός έπληξε συστήματα πυραύλων των Χούθι, λίγο πριν εκτοξευθούν εναντίον πλοίων, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η Centcom, η αμερικανική κεντρική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή της η Centcom αναφέρει πως «στις 7 Φεβρουαρίου γύρω στις 21:00 ώρα Σαναά, οι (αμερικανικές) δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα αυτοάμυνας κατά δύο κινητών συστημάτων αντιπλοϊκών πυραύλων που ήταν έτοιμα για εκτόξευση κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 23:30 ώρα Σαναά, οι δυνάμεις της Centcom εξαπέλυσαν δεύτερο πλήγμα κατά κινητού συστήματος πυραύλου cruise εδάφους-εδάφους που ήταν έτοιμο για εκτόξευση», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση.

«Η Centcom εντόπισε τους πυραύλους αυτούς σε περιοχές της Υεμένης, ελεγχόμενες από τους Χούθι, και κατέληξε ότι αποτελούσαν άμεση απειλή για τα σκάφη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Feb. 7 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 7, at approximately 9:00 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against two Houthi mobile anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea.… pic.twitter.com/7ERk9DvWRN