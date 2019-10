Την ώρα που αναφερόταν στην εγκυμοσύνη της γυναίκας του ο πρίγκιπας Χάρι κόμπιασε και χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να ανακτήσει την αυτοκυριαρχία του. Όπως είπε πριν από έναν χρόνο στην ίδια εκδήλωση μόνο εκείνος και η Μέγκαν γνώριζαν για την εγκυμοσύνη.

«Τα παιδιά αυτά δεν σταματούν να αποτελούν έμπνευση για μένα – αλλά η φετινή χρονιά έχει μια άλλη επίδραση πάνω μου γιατί τώρα είμαι πατέρας. Όταν πέρσι εγώ και η γυναίκα μου παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση, γνωρίζαμε ότι περιμέναμε παιδί. Κανείς άλλος δεν το γνώριζε». Εκείνη την στιγμή λύγισε και με την παρουσιάστρια να ακουμπά τρυφερά το χέρι της στο ώμο του ο Χάρι συνήλθε και συνέχισε.

«Θυμάμαι ότι έσφιξα το χέρι της Μέγκαν τόσο σφιχτά και οι δύο μας σκεφτήκαμε πώς θα ήταν να γίνουμε γονείς μια ημέρα και -πόσο περισσότερο- πώς θα ήταν να προστατεύουμε και να βοηθάμε το παιδί μας αν είχε γεννηθεί με κάποια άμεση ανάγκη ή αν ασθενούσε κάποια στιγμή».

"Speaking to all of you pulls at my heartstrings in a way I could never have understood until I had a child of my own."

