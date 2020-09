Προβληματίζει ένας δάσκαλος δημοτικού σχολείου, ο οποίος έχει καλυμμένο το σώμα και το πρόσωπό του με τατουάζ και διδάσκει στη γαλλική πόλη Εσό.

Ο 35χρονος δάσκαλος, Sylvain Helaine, ο οποίος είναι διάσημος στον χώρο των δερματοστικτών με το ψευδώνυμο “Freaky Hoody”, θεωρεί πως δεν πρέπει να τον κρίνουν για την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά για τη δουλειά του ως εκπαιδευτικού.

“Νομίζω ότι ως δάσκαλος κάνω καλά τη δουλειά μου και η εμφάνισή μου δεν την επηρεάζει. Σίγουρα, κάποιοι αντιδρούν. Αλλά από αυτούς μόλις ένας στους 1.000 είναι γονέας μαθητή και συνήθως όχι από την τάξη όπου διδάσκω”, λέει ο Sylvain Helaine σε συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση.

'Mr Snake': Meet the teacher who is France's most tattooed man.

Palaiseau, France: By night he is Freaky Hoody, the most tattooed man in France, whose tongue and even eyes are inked. By day he is Mr Helaine, primary school teacher.https://t.co/cmBelYUpuU pic.twitter.com/VOIGAUYpMx