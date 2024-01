Την πρώτη εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο από την εταιρεία του Neuralink ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνοντας την πρώτη εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο Έλον Μασκ τόνισε ότι η επέμβαση έγινε τη Δευτέρα (29.01.24) και ότι ο ασθενής «αναρρώνει καλά».

Ο Μασκ δήλωσε επίσης ότι το πρώτο μικροτσίπ της Neuralink ονομάζεται Telepathy και θα επιτρέπει «τον έλεγχο του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας, και μέσω αυτών σχεδόν κάθε συσκευής, μόνο με τη σκέψη».

«Οι αρχικοί χρήστες θα είναι όσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άκρα τους», συνέχισε.

«Φανταστείτε αν ο Στίβεν Χόκινγκ μπορούσε να επικοινωνήσει πιο γρήγορα από έναν δακτυλογράφο ή έναν υπεύθυνο δημοπρασιών. Αυτός είναι ο στόχος», σημείωσε.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.