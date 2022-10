O Έλον Μασκ απέσυρε την ανάρτηση στο twitter στην οποία αναπαρήγαγε αβάσιμη θεωρία σχετικά με την επίθεση κατά του συζύγου της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ αποσύρθηκε μετά από ανάρτηση της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, η οποία απέδωσε στην επίθεση στη ρητορική μίσους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην ανάρτησή της η Κλίντον είχε προσθέσει ένα link σε δημοσίευμα της εφημερίδας L.A. Times σύμφωνα με το οποίο δράστης της επίθεσης προωθούσε θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

This exchange between @HillaryClinton and @elonmusk should kill any remaining confidence advertisers had in the platform. pic.twitter.com/JYhkm17Osp