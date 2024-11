Ο Έλον Μασκ έγινε η «Πρώτη Κυρία Ελόνια Τραμπ» – Τα memes με τεχνητή νοημοσύνη που έγιναν «viral» στο Διαδίκτυο

Απίστευτα memes έχουν «κατακλύσει» το Διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες με πρωταγωνιστές τον νεοκλεγέντα Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον μελλοντικό Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, Έλον Μασκ, ο οποίος παρουσιάζεται και ως «Πρώτη Κυρία».

Χιλιάδες χρήστες έχουν αναπαράγει φωτογραφίες και memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στα οποία ο Έλον Μασκ έχει «αντικαταστήσει» την Μελάνια Τραμπ στο πλευρό του 47ου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας άφθονο γέλιο.

Όλα ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου 2024, όταν η Κάι Τραμπ, εγγονή του μελλοντικού Αμερικανού Προέδρου, δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ο Έλον Μασκ εμφανίζεται σε περίοπτη θέση, ενώ η Μελάνια Τραμπ είναι απούσα.

Τότε αρκετοί σχολίασαν ότι ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της «Tesla» έχει πάρει την θέση» της «Πρώτης Κυρίας» στην οικογένεια Τραμπ.

America’s new first lady…



Elonia Musk-Trump



Don’t RT whatever you do… Elon hates it!#FirstLadyElonia pic.twitter.com/CyyISfxCwi — 🐟 Graeme Newman 🐟 (@graemen2508) November 12, 2024

Η αρχή είχε γίνει. Μέσα σε λίγες μέρες, η λέξη «Ελόνια» είχε γίνει «viral» στην πλατφόρμα Χ, η οποία ανήκει στον Έλον Μασκ, με χιλιάδες memes να δημοσιεύονται και να αναπαράγονται.

These pictures of first lady Elonia Musk Trump have me trippin @elonmusk 😭 pic.twitter.com/4GfhXqS7VV — Kim (@kimwillfightyou) November 12, 2024

Μάλιστα, κυκλοφόρησαν «fake news» σύμφωνα με τα οποία ο Μασκ έδιωξε τον συγγραφέα Στίβεν Κινγκ από την συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επειδή δήθεν τον αποκάλεσε «Πρώτη Κυρία».

I see there’s a rumor going around that I called the Musk-man Trump’s new first lady. I didn’t, but only because I didn’t think of it. There’s also a rumor going around that Muskie kicked me off Twitter. Yet here I am. — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2024

Ο Αμερικανός συγγραφέας αναγκάστηκε να κάνει ανάρτηση διαψεύδοντας τα «fake news», ενώ πριν λίγες ώρες ομολόγησε ότι δεν αντέχει το «τοξικό περιβάλλον του X» προαναγγέλλοντας την αποχώρησή του από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Donald And Elonia Trump.



Who did this? 😂😂 pic.twitter.com/KLfBn4433s — Dean Blundell🇨🇦 (@ItsDeanBlundell) November 12, 2024

Σε κάθε περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη «μεγαλούργησε» με τα αποτελέσματα να είναι….εντυπωσιακά.