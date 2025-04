Εμανουέλ Μακρόν: Το άλλο «πρόσωπο» του Γάλλου προέδρου και το άρωμα που φορά σε «τόνους» για να «κυριαρχήσει»

Πληροφορίες που δείχνουν τις άλλες διαστάσεις του Εμανουέλ Μακρόν, έβγαλε στη δημοσιότητα το βιβλίο για τη ζωή στο Μέγαρο των Ηλυσίων (The Tragedy of the Elysee) του δημοσιογράφου της Le Parisien, Ολιβιέ Μπομόν.

Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φροντίζει να φορά τεράστιες ποσότητες ενός συγκεκριμένου αρώματος και να έχει πάντα στο γραφείο του ένα κουτί με «άσχημα» γυαλιά ηλίου.

Το σχετικό απόσπασμα στο βιβλίο αναφέρει πως ο Εμανουέλ Μακρόν φορά τόσο πολύ το χαρακτηριστικό του άρωμα, το «Dior Eau Sauvage» με αποτέλεσμα όλοι να τον καταλαβαίνουν πριν καν μπει στο δωμάτιο.

Ο Ολιβιέ Μπομόν θεωρεί πως αυτή η κίνηση είναι καθαρά για επίδειξη ισχύος.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν φρεσκάρει τη δημοφιλή κολόνια κάθε στιγμή μέσα στην ημέρα και έχει πάντα ένα μπουκάλι σε απόσταση αναπνοής, αναφέρει η Telegraph. Η τιμή του φτάνει τις 104 λίρες.

«Οι λιγότερο συνηθισμένοι επισκέπτες μπορεί να βρεθούν να κυριεύονται από το λουλουδένιο και μοσχομυριστό άρωμα, όσο εκλεπτυσμένο όσο και ισχυρό. Είναι σημάδι ενός πράγματος: ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο κτήριο», αναφέρεται στο βιβλίο.

«Ακριβώς όπως ο Λουδοβίκος XIV έκανε τα αρώματά του χαρακτηριστικό δύναμης όταν παρέλασε στις γκαλερί των Βερσαλλιών, ο Εμμανουέλ Μακρόν χρησιμοποιεί το δικό του ως στοιχείο της εξουσίας του στα Ηλύσια», συνεχίζει.

«Όταν ο Εμανουέλ Μακρόν μπαίνει στο δωμάτιο, μπορείς να το νιώσεις», αναφέρει ένας από τους πρώην βοηθούς του που εξήγησε στη συνέχεια ότι αυτός είναι ένας τρόπος επιβεβαίωσης της εξουσίας του, «σχεδόν σημαδεύοντας την επικράτειά του».

Το βιβλίο σημειώνει επίσης ότι η σύζυγός του, Μπριζίτ, ψεκάζεται με το άρωμα του συζύγου της «για να έχει την αίσθηση ότι ο άντρας της δεν είναι πολύ μακριά».

Το «κέρασμα» στους καλεσμένους

Σε άλλο απόσπασμα του βιβλίου αναφέρεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος έχει στο γραφείο του ένα κουτί με γυαλιά ηλίου «το ένα πιο άσχημο από το άλλο», τα οποία δίνει σε καλεσμένους που συναντά στον κήπο του Ελιζέ, όταν εκείνοι ξεχάσουν τα δικά τους.

Η Daily Mail αναφέρει πως και αυτή είναι μία μια φανερή προσπάθεια να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του.

«Έχει ένα κουτί που περιέχει περίπου 20 ζευγάρια μεταχειρισμένα γυαλιά σε διάφορα σχήματα, όχι πολύ μοντέρνα, κάποια με στραβούς βραχίονες, άλλα με κόκκινους σκελετούς, ακόμα και λίγο γελοία, από τα οποία πρέπει να διαλέξετε, για να επιτραπεί η παραμονή σας», αναφέρεται στο βιβλίο.

«Αυτή είναι μία από τις κινήσεις εξουσίας του Μακρόν», υποστηρίζει υπουργός.

«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχει σκοπό να μας κάνει να δείχνουμε καλά. Ακόμη αναρωτιέμαι αν, βαθιά μέσα του, το απολαμβάνει βλέποντάς μας με αυτά τα γυαλιά. Δείχνουμε τόσο χαζοί», συνεχίζει.

Είναι γεγονός πως ο Εμανουέλ Μακρόν δίνει αρκετή έμφαση στην εξωτερική του εμφάνιση. Πολλές φορές έχει δημοσιεύσει στιγμιότυπα που παίζει μποξ ενώ γενικά οι φωτογραφίες του διέπονται από γοητεία και κομψότητα, σε σύγκριση με άλλους ηγέτες που φωτογραφίζονται με πιο «σκληρές» πόζες και εκφράσεις.

Αυτό φαίνεται πως έχει ως στόχο να τον δείξουν τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τον ηγέτη αλλά και να προβάλουν την αύρα ενός χαρισματικού ανθρώπου.

Από την εκστρατεία του μάλιστα έγινε φανερό πως ο Εμανουέλ Μακρόν προβάλλεται ως αρχηγού του κράτους και ταυτόχρονα ως έναν άνδρα που όλοι οι άλλοι άνδρες θέλουν να του μοιάσουν και όλες οι γυναίκες θέλουν να είναι μαζί του.

Πληροφορίες από DailyMail και Telegraph