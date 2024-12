Ο Έλον Μασκ στην Παναγία των Παρισίων – Εντυπωσιασμένος από τον ανακαινισμένο ναό

Και ο Έλον Μασκ έδωσε το παρών σήμερα (07/12/2024) στην Παναγία των Παρισίων και στα θυρανοίξια του εμβληματικού ναού.

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται στο Παρίσι μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και βρέθηκε στην Παναγία των Παρισίων, όπου δήλωσε εντυπωσιασμένος από το ανακαινισμένο ναό.

American Presidential First Buddy Elon Musk is at the Notre Dame Cathedral reopening.