Ο Έλον Μασκ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ: «Θα είμαι εκεί να τον στηρίξω»

Την υποστήριξή του υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε στα social media ο Έλον Μασκ.

Με ανάρτησή του, ο γνωστός δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla και της SpaceX ανακοίνωσε ότι θα βρεθεί στην περιοχή Μπάτλερ της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου θα δώσει μία ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας. Ο Έλον Μασκ πολλές φορές έχει πει δημόσια ότι στηρίζει τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ επιστρέφει αύριο (05.10.2024) για να δώσει ομιλία στον τόπου όπου έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης συγκέντρωσης τον περασμένο Ιούλιο, όταν τον πυροβόλησαν στο αυτί.

Η Πενσυλβάνια, μια από τις πιο κρίσιμες πολιτείες των ΗΠΑ, έχει γίνει και πάλι το επίκεντρο της προσοχής του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συγκεντρώνει τους υποστηρικτές του ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών.

I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1

Πρόκειται για την πολιτεία, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της νίκης του Τραμπ το 2016. Καθώς απομένουν μόλις εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών, αυτή η συγκέντρωση έχει μεγάλη σημασία.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν μια στενή κούρσα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της υποψήφιας των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις , η Πενσυλβάνια παραμένει μια περιοχή υψηλού κινδύνου και για τις δύο εκστρατείες. Στις 5 Νοεμβρίου, οι ψηφοφόροι στην πολιτεία θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό του αποτελέσματος των εκλογών και η ικανότητα του Τραμπ να ενεργοποιήσει τη βάση του θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την επιτυχία του.

Πολλοί πολιτικοί αναλυτές βλέπουν αυτή τη συγκέντρωση ως μια στιγμή για τον πρώην πρόεδρο, καθώς επιδιώκει να επηρεάσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους και να ενισχύσει την υποστήριξή του μεταξύ των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία.

Ενισχύοντας τον ενθουσιασμό του ράλι, ο Έλον Μασκ , ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, έχει υποστηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύοντας το μήνυμα του πρώην προέδρου. Η υποστήριξη του Μασκ θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση της βάσης των Ρεπουμπλικανών, ειδικά σε μια πολιτεία τόσο πολιτικά διχασμένη όπως η Πενσυλβάνια.

Ως μια από τις πιο σημαίνουσες προσωπικότητες στον επιχειρηματικό κόσμο, η υποστήριξη του Μασκ θεωρείται μια σημαντική νίκη για τον Τραμπ, βοηθώντας τον ενδεχομένως να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους με γνώσεις τεχνολογίας που διαφορετικά θα διστάζουν να υποστηρίξουν το GOP.

Μάλιστα, ο Έλον Μασκ είχε προχωρήσει σε προκλητικές αναρτήσεις κατά της Τέιλορ Σουίφτ η οποία με post στο Instagram είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει την αντίπαλο του Τραμπ, Κάμαλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές. Τότε ο Μασκ εξαπέλυσε μία online επίθεση κατά της τραγουδίστριας κάνοντας σεξιστικές αναφορές γράφοντας: «Ωραία Τέιλορ… κέρδισες… θα σου χαρίσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου»

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life