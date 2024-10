Ο Έλον Μασκ βάζει στα σπίτια μας τον Optimus το ανθρωποειδές ρομπότ που κάνει τα ψώνια και παίζει επιτραπέζιο

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου το προσωπικό σας ρομπότ θα μπορούσε να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, να βγάζει βόλτα τον σκύλο σας ή ακόμη και να σας σερβίρει ποτά σε ένα πάρτι; Αυτή είναι η φιλόδοξη υπόσχεση του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus της Tesla που παρουσίασε ο Έλον Μασκ.

Θα δούμε ένα Optimus σε κάθε νοικοκυριό; Θα αλλάξουν πραγματικά τα Cybercabs τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στις πόλεις μας; Το αν το μεγάλο αφεντικό της Tesla, ο Έλον Μασκ, θα ανταποκριθεί στις υποσχέσεις αυτές, μένει να το δούμε. Μόνο ο χρόνος θα το δείξει.

Ο CEO της Tesla, ο Έλον Μασκ, παρουσίασε την Πέμπτη (10.10.2024) το όραμά του για ένα «διασκεδαστικό, συναρπαστικό μέλλον» για μία εποχή γεμάτη ρομπότ, αυτοκινούμενα αυτοκίνητα της εταιρείας του χωρίς τιμόνι, χώρους στάθμευσης, τα οποία υποσχέθηκε ότι θα είναι διαθέσιμα μέσα σε λίγα χρόνια.

Στην εκδήλωση «We, Robot» στην Καλιφόρνια παρουσιάστηκαν το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus, το φιλόδοξο Cybercab ρομποταξί καθώς και ένα Robovan, ένα όχημα χωρίς οδηγό σχεδιασμένο που έχει δυνατότητα μεταφοράς ως και 20 ατόμων.

Ο Ελόν Μασκ παρουσίασε για ακόμη φορά το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus της Tesla για το οποίο ο αμερικανός μεγιστάνας έχει πολλές φιλοδοξίες.

Το Optimus σύμφωνα με τον Μασκ μπορεί να λειτουργεί τόσο ως εργάτης όσο και ως οικιακός βοηθός με πλήθος προηγμένων δυνατοτήτων.

A conversation between Tesla Optimus bot and a human is the best thing you’ll see on the internet today.



pic.twitter.com/2M9UJPTTLX