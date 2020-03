Άρον άρον αποχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όντας μάλιστα απών από την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Τούρκος πρόεδρος προβλεπόταν να συμμετάσχει στη συνέντευξη Τύπου, αλλά η τουρκική αυτοκινητοπομπή έφυγε άμεσα, γεγονός που “μαρτυρά” το κλίμα και την εξέλιξη της συνάντησης, που προφανώς δεν ήταν όπως τα περίμενε και επιθυμούσε ο Ερντογάν.

Αν και του… έστρωσαν το κόκκινο χαλί για να τον υποδεχτούν, φαίνεται πως η συνάντηση δεν εξελίχθηκε καλά για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά την συνέντευξη Τύπου, ο Σαρλ Μισέλ δήλωσε πως έγινε ένα καλό σημείο εκκίνησης για την επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Επιπλέο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας με επικεφαλής τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, που θα αναλάβει έναν εκτενή διάλογο με ομάδα υπό την ηγεσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, για να διασαφηνίσουν τα σημεία της τρέχουσας συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας για το προσφυγικό και να εντοπίσουν αν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε από την πλευρά της πως είναι θετικό να παραμένουν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας και πρόσθεσε: “Οι μετανάστες χρειάζονται βοήθεια, όπως και η Ελλάδα, αλλά και η Τουρκία”. Όπως είπε, υπήρξαν διαφωνίες, ωστόσο οι δύο πλευρές επιδόθηκαν “σε έναν καλό και εποικοδομητικό διάλογο”.

Tonight we meet with President @RTErdogan in Brussels. We need an open dialogue to see how we can implement our #EUTurkey statement on migration.



We will also discuss the situation in the region, especially in #Syria and how the EU can contribute to stability. pic.twitter.com/Bcl4yLUz92