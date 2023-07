Η Τουρκία δέχθηκε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έκανε γνωστό ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στολτενμπεργκ που κάνει λόγο για ιστορική ημέρα.

Συγκεκριμένα ο Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο twitter έκανε γνωστό πως ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε να διαβιβάσει στο κοινοβούλιο την αίτηση της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω … ότι ο πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να διαβιβάσει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στην εθνοσυνέλευση το συντομότερο δυνατόν, και να συνεργαστεί στενά με τη

συνέλευση για να εξασφαλιστεί η επικύρωση», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba