Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι τουρκικά drones (μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα, μη οπλισμένα και μάχης) βρίσκονται στην κατεχόμενη Κύπρο. «Είναι ανάγκη να ασφαλίσουμε τη Βόρεια Κύπρο απ’ όλες τις πλευρές, απ’ όλες τις απόψεις..», ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, κατά την επιστροφή του από την Πράγα και τη θερμή αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα είπε πως τουρκικά drones εστάλησαν ήδη στην κατεχόμενη Κύπρο «για να την προστατεύσουν απ’ όλες τις πλευρές».

Όπως μεταδίδει το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ερωτηθείς αν υπάρχει σχέδιο για τη δημιουργία τουρκικής στρατιωτικής βάσης στην κατεχόμενη Καρπασία, ο Ερντογάν δήλωσε πως τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορεί επίσης να σταλούν στην περιοχή.

«Επειδή είναι ανάγκη να ασφαλίσουμε τη Βόρεια Κύπρο απ’ όλες τις πλευρές, απ’ όλες τις απόψεις. Είτε δημιουργηθεί βάση είτε όχι, τα αεριωθούμενά μας θα είναι στη Βόρεια Κύπρο αμέσως μόλις απογειωθούν από την ηπειρωτική χώρα μας», πρόσθεσε, σύμφωνα πάντα με το Anadolu.

Northern Cyprus needs to be protected from all sides: Turkish president https://t.co/fXT5DZWlvX pic.twitter.com/AfV0Th2E1W