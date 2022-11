Ο Μουντιάλ… ενώνει ακόμη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ αλ Σίσι!

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Φατάχ αλ Σίσι ήταν ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημμένους του Κατάρ για την τελετή έναρξης του 22ου Μουντιάλ.

Και με την παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, οι πρόεδροι της Τουρκίας και της Αιγύπτου είχαν μια συνάντηση και χειραψία με… χαμόγελα, που κανείς δεν περίμενε.

Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος είχε κάποτε δηλώσει ότι δεν θα συναντούσε ποτέ κάποιον σαν τον Σίσι. Αλλά αυτά, αλλάζουν.

BREAKING — Erdogan for the first time met Egyptian President Sisi.



Qatari Emir seems to have arranged a brief salutations in Doha pic.twitter.com/OeFdvsjyy9