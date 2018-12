Ο Γιούνκερ… ξεμάλλιασε γυναίκα και μετά τη φίλησε, στη Σύνοδο Κορυφής! Video

Ο πρόεδρος της Κομισιόν αιφνιδίασε την Περνίλα Σιόλιν, αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος πρωτοκόλλου της ΕΕ, καθώς την υποδέχθηκε με έναν άκρως περίεργο τρόπο.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ την πλησίασε χαμογελώντας και μετά έβαλε τα χέρια του στα μαλλιά της, κουνώντας τα πέρα δώθε! Μετά, της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο και έφυγε.

#Juncker flips woman’s hair as leaders arrive for EC summit in #Brussels#EUCO pic.twitter.com/DzWTYABWZW

