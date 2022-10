Ο βουλευτής Γκρεγκ Χαντς διορίστηκε υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το γραφείο της πρωθυπουργού Λιζ Τρας.

Ο διορισμός του Γκρεγκ Χαντς ως υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας ακολουθεί την αποπομπή του Κόνορ Μπερνς από τη θέση του υφυπουργού Εμπορίου την Παρασκευή, αλλά και την αποβολή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του Συντηρητικού Κόμματος, μετά «από μία καταγγελία για σοβαρή ανάρμοστη συμπεριφορά» στη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του κόμματος την προηγούμενη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγούμενα, ο Γκρεγκ Χαντς ήταν για περισσότερο από έναν χρόνο, υπουργός αρμόδιος για την Επιχειρηματικότητα, την Ενέργεια και τη Βιομηχανική Στρατηγική.

«Είναι τιμή και μεγάλο προνόμιο να συμμετέχω στην κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητος», ανέφερε ο Χαντς σε μία ανάρτησή του στο Twitter μετά από τον διορισμό του.

An honour and a great privilege to be in His Majesty’s Government.



Thanks Prime Minister @trussliz for the confidence – and looking forward to being back at @tradegovuk, working with Secretary of State @KemiBadenoch, her ministerial team & our brilliant Trade officials! pic.twitter.com/efEqVnwAc8