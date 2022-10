Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ, ίσως ο στενότερος σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, αρέσκεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος: άλλοτε ανακοινώνοντας για παράδειγμα ότι “από ώρα σε ώρα εισβάλλει στο Κίεβο” – από τότε έχουν περάσει κάπου 5 μήνες και η Ουκρανική πρωτεύουσα «χαίρει άκρας υγείας» – κι άλλοτε λέγοντας πως θα παραιτηθεί, υπόσχεση που φυσικά δεν τήρησε.

Τώρα, μετά το πομπώδες κάλεσμά του για χρήση πυρηνικών όπλων, ο Καντίροφ δήλωσε ότι θα στείλει τρεις έφηβους γιους του να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο σύμμαχος του Πούτιν και οι πολιτοφυλακές του, οι “καντίροφτσι”, έχουν κατηγορηθεί για πολυάριθμες κακοποιήσεις στην Τσετσενία. Οι άνδρες του πολεμούν επίσης στο πλευρό του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, είπε ότι τα ανήλικα παιδιά του Αχμάτ, Έλι και Αντάμ, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών αντίστοιχα, περνούν «εδώ και πολύ καιρό» στρατιωτική εκπαίδευση για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν «διαφορετικά όπλα».

«Ήρθε η ώρα (για αυτούς) να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν σε μια πραγματική μάχη, μπορώ μόνο να χαιρετίσω την αποφασιστικότητά τους. Σύντομα θα πάνε στην πρώτη γραμμή και θα βρεθούν στις πιο δύσκολες περιοχές της γραμμής επαφής», είπε ο Καντίροφ.

