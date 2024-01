Ο Λευκός Οίκος διέψευσε το NBC News όσον αφορά την είδηση που μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ αλλάζουν την πολιτική τους απέναντι στο Ισραήλ και εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ ως μοχλό για να πείσουν την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποκλιμακώσει την επίθεση κατά της Γάζας.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να υπερασπισθεί τον εαυτό του απέναντι στην απειλή της Χαμάς, σεβόμενο το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προστατεύοντας τις ζωές των αμάχων πολιτών και παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη προς το Ισραήλ στον αγώνα του κατά της Χαμάς. Αυτό έχουμε κάνει από τις 7 Οκτωβρίου και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει μεταβολή της πολιτικής μας», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Το NBC News είχε μεταδώσει νωρίτερα την πληροφορία ότι κατόπιν εντολής του Λευκού Οίκου, το Πεντάγωνο επανεξετάζει τα όπλα που έχει ζητήσει το Ισραήλ για να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης.

Το NBC News επικαλέστηκε «πηγές» για την πληροφορία αυτή και διευκρίνισε ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα πάντα με το NBC News, οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβράδυνση των παραδόσεων ή την διακοπή τους ελπίζοντας ότι θα ασκηθεί πίεση προς το Ισραήλ για να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την χορήγηση περισσότερης βοήθειας στους παλαιστίνιους πολίτες.

The Biden administration is considering slowing some arms shipments to Israel as leverage to convince Prime Minister Netanyahu to heed U.S. calls to scale back its military assault in Gaza, according to officials familiar with the discussions. https://t.co/0FL05ZkfBG