Ο Μακρόν προτείνει «μία ημέρα χωρίς ίντερνετ» κάθε μήνα στους νέους – Η ελληνική λέξη που χρησιμοποίησε

Μια «ημέρα χωρίς ίντερνετ» κάθε μήνα ήταν η πρόταση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ώστε να μειωθεί η χρήση κινητών και social media.

Στόχος σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να ξεκολλήσουν λίγο από τις οθόνες και να ασχοληθούν περισσότερο με δραστηριότητες όπως το διάβασμα, ο αθλητισμός και γενικά πράγματα χωρίς social media, ειδικά μέσα στα σχολεία.

Ο Μακρόν μίλησε για αυτή την ιδέα κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Πόλη της Γαλλικής Γλώσσας, στο κάστρο Villers-Cotterets, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με μαθητές που συμμετείχαν σε εργαστήρια θεάτρου, λόγου και κόμικ.

Όπως τόνισε, είναι σημαντικό οι νέοι να επιστρέψουν σε πιο «ζωντανές» εμπειρίες, δηλαδή σε δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με οθόνες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τους μαθητές λυκείου την Πέμπτη 16.04.2026 να αφήνουν τα κινητά τους και να διαβάζουν, προτείνοντας να υπάρχει μία μέρα τον μήνα χωρίς οθόνες για όλους, αλλά και πλήρης απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Μετά την πρωτοποριακή απόφαση της Αυστραλίας πέρσι να περιορίσει τα social media για τα παιδιά, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σκέφτονται να πάρουν παρόμοια μέτρα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το πώς επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων. Μία τέτοια κίνηση έγινε και στην Ελλάδα, με την απαγόρευση από την 1η Ιανουαρίου του 2027, της χρήσης social media από παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Σας αφήσαμε σε μια “ζούγκλα” και αυτό σας πήρε την προσοχή», είπε ο Μακρόν στους μαθητές, αναφερόμενος στην έλλειψη κανόνων στα social media. «Πρέπει να το πάμε πιο αργά και να σας βοηθήσουμε να μεγαλώσετε σωστά, και πάνω απ’ όλα να γίνετε ενεργοί πολίτες».

«Γι’ αυτό θέλουμε να πούμε ότι πριν τα 15 δεν θα υπάρχει χρήση social media. Και επίσης θα θέλαμε μία μέρα τον μήνα χωρίς ίντερνετ, για να δείξουμε ότι γίνεται», πρόσθεσε, λέγοντας ότι εκείνη τη μέρα οι νέοι θα μπορούν να διαβάζουν, να κάνουν θέατρο ή άλλες δραστηριότητες.

Η τεχνολογία είναι σαν το «φάρμακο»

Χρησιμοποιώντας μία ελληνική λέξη, τόνισε ότι οι οθόνες έχουν «κλέψει» μεγάλο μέρος από τον χρόνο και την προσοχή των εφήβων, επηρεάζοντας τον τρόπο που μεγαλώνουν και κοινωνικοποιούνται. Παρομοίασε το διαδίκτυο με τη λέξη «φάρμακο», λέγοντας ότι μπορεί να κάνει καλό αλλά και κακό. Με αυτό ήθελε να δείξει ότι η τεχνολογία και τα social media δεν είναι ούτε μόνο καλά ούτε μόνο κακά.

Όπως εξήγησε, από τη μία πλευρά μπορούν να βοηθήσουν, προσφέροντας γνώση, εκπαίδευση και εύκολη επικοινωνία. Από την άλλη όμως, όταν χρησιμοποιούνται υπερβολικά, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας είπε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκινήσει σχετική συζήτηση, ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά.