Age ban: Ο Παύλος Μαρινάκης εξηγεί τι είναι η απαγόρευση των social media σε ανήλικους

«Είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν, ότι η ζωή τους είναι έξω από τις οθόνες και να τα στηρίξουμε σε αυτήν την προσαρμογή»
Με μια ανάρτηση στο Tik Tok ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξηγεί τι είναι το age ban, δηλαδή η απαγόρευση των social media σε ανήλικους την οποία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Αναφερόμενος στην απαγόρευση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει: 

«Τί είναι, τελικά, το age ban; Τί σημαίνει απαγόρευση στα social media; Ποιους αφορά και από πότε; Από 1η Ιανουαρίου 2027, παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 και μετά, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Γιατί το 2012; Γιατί όσοι έχουν γεννηθεί το 2012, γίνονται 15 ετών το 2027. Ποιες; Αυτές που σε κρατάνε στο ατελείωτο «σκρολάρισμα».

Και συνεχίζει: «Ποιες επιτρέπονται; Messaging και video πλατφόρμες, όπως: Messenger – WhatsApp – Viber – YouTube.  Η λίστα με τις πλατφόρμες είναι δυναμική. Αυτό σημαίνει πως αν προκύψουν άλλες με τα ίδια χαρακτηριστικά, εννοείται ότι θα επικαιροποιηθεί. Ο νόμος όμως δεν σταματά εκεί».

Και εξηγεί: «Οι πλατφόρμες πλέον θα υποχρεώνονται για 2 πράγματα: Πρώτον, την επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη, με αξιόπιστους μηχανισμούς όπως το kids wallet και δεύτερον την επαλήθευση ξανά της ηλικίας σε όσους έχουν, ήδη, λογαριασμό. Και θα ρωτήσετε «Γιατί;». Ένα παιδί που σε λίγο θα ενηλικιωθεί, δεν είναι αρκετά μεγάλο για να τα διαχειριστεί; Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ο εγκέφαλός τους ακόμα διαμορφώνεται. Και οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιων πλατφορμών μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη, στέρηση ύπνου, σύγκριση με όσα βλέπουν στο internet, cyber bullying και κοινωνική απομόνωση. Και θα μου πείτε: «Και γιατί τότε από το 2027;».  Γιατί η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να θεσπιστεί ο νόμος και να προσαρμοστούν οι πλατφόρμες. Ο στόχος μας δεν είναι να ρίξουμε το βάρος της ευθύνης στα παιδιά, αλλά να πιέσουμε τις πλατφόρμες για πιο αποτελεσματικές πολιτικές».

Και καταλήγει: «Και τώρα μιλάω και εγώ, ως μπαμπάς σε όλους τους γονείς. Είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν, ότι η ζωή τους είναι έξω από τις οθόνες και να τα στηρίξουμε σε αυτήν την προσαρμογή. Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να μας βρει όλους στην ίδια μεριά. Για τα παιδιά μας».

