Διεθνής αντίκτυπος για το ελληνικό age ban στα social media σε παιδιά, χιλιάδες δημοσιεύματα από ΗΠΑ και Βρετανία μέχρι Αυστραλία και Ινδία

Το Politico και το BBC στέκονται και στην επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη
Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ κάνει η απόφαση της Ελλάδας για το Age Ban στα social media σε παιδιά κάτω των 15 από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον στον διεθνή Τύπο και οι ανταποκρίσεις από την Αθήνα.

Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να βάλει «φραγή» σε social media σε παιδιά από την προσεχή Πρωτοχρονιά έλαβε ευρύτατη κάλυψη από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και μεγάλα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.

Τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία Reuters, Bloomberg και Agence France-Presse, τα οποία τροφοδοτούν με τηλεγραφήματα χιλιάδες μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, παρέθεσαν τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που θα νομοθετήσουν μέτρα για την προστασία παιδιών και εφήβων, προσθέτοντας ότι πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ζητήσει οριζόντιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Το θέμα καλύφθηκε επίσης από ΜΜΕ με διεθνές κοινό όπως τα βρετανικά δίκτυα BBC και Sky News, μέσα που ειδικεύονται στις ευρωπαϊκές εξελίξεις όπως το Politico και το Euractiv, οι μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες «New York Times» και «Wall Street Journal» δημοσίευσαν δικές τους ανταποκρίσεις για την απόφαση της Αθήνας, ενώ το θέμα απασχόλησε και τη μεγαλύτερη αγγλόφωνη ινδική εφημερίδα «Times of India».

Εκτενή κάλυψη έλαβαν τα επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εθιστικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η έκθεση σε δυσάρεστες πιέσεις ή παράλογες συγκρίσεις τις οποίες ενέχει ο κόσμος των social media, βλάπτουν την υγεία των παιδιών.

Το Reuters και το Sky News σημείωσαν πως πρόσφατη δημοσκόπηση κατέδειξε ότι το 80% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης στην πρόσβαση στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ενώ οι NYT μετέδωσαν ότι η νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη αντίσταση όταν θα κατατεθεί στη Βουλή, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το Politico και το BBC στέκονται και στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παραθέτοντας το μήνυμα του πρωθυπουργού ότι εθνικές ενέργειες δεν αρκούν για την αντιμετώπιση ενός τόσο σύνθετου ζητήματος και τις προτάσεις του για επέκταση της πιλοτικής ευρωπαϊκής εφαρμογής επιβεβαίωσης ηλικίας, καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, τακτική επαναβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θεσμοθέτηση ενός ευρωπαϊκού συντονιστικού μηχανισμού που θα μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωση των πλατφορμών και να επιβάλει κυρώσεις.

Το γαλλικό πρακτορείο AFP, οι NYT και οι «Times of India» ανέφεραν στα κείμενά τους πως ο πρωθυπουργός επέλεξε να απευθυνθεί απευθείας στους νέους, με την αμερικανική εφημερίδα να καταγράφει μάλιστα πως ο πρωθυπουργός αποφάσισε να αρχίσει την ανάρτησή του με το «6-7», μία έκφραση ιδιαίτερα δημοφιλή ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους.

Όλα τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου επισημαίνουν πως ολοένα και περισσότερες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, προσανατολίζονται προς την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση ανηλίκων σε ορισμένα social media.

Ενδεικτικοί τίτλοι:

Reuters: Greece to ban social media for under-15s from 2027, calls on EU action / Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε (παιδιά) κάτω των 15 από το 2027, ζητά ενέργειες από την ΕΕ

Bloomberg: Greece to Impose Social Media Ban for Children Under 15 / Η Ελλάδα θα επιβάλλει απαγόρευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15

BBC: Greece to ban social media for under-15s from next year / Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για (παιδιά) κάτω των 15 από το επόμενο έτος

Sky News: Greece to ban under-15s from social media from next year / Η Ελλάδα θα απαγορεύσει σε (παιδιά) κάτω των 15 την πρόσβαση στα social media από την επόμενη χρονιά

Politico: Greece proposes law to keep kids off social media / Η Ελλάδα προτείνει νόμο για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

NYT: Greece Plans to Block Social Media for Children Under 15 / Η Ελλάδα σχεδιάζει να βάλει «φραγή» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών

WSJ: Greece to Ban Social Media for Under 15s / Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για (παιδιά) κάτω των 15 ετών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνυπογράφει τη δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Μέση Ανατολή: Στόχος η διαπραγμάτευση ενός διαρκούς τερματισμού του πολέμου
Με κοινή δήλωσή τους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την οποία συνυπογράφει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρωπαίοι ηγέτες...
«Πόλεμος» ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με φόντο τις δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου: «Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα περί θεσμικών ορίων»
Το σχόλιο της συγγραφέως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε ως πυροκροτητής στη νέα αντιπαράθεση για ζητήματα κράτους δικαίου και θεσμικής εκτροπής
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: «Εφόσον έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών αναμένουμε την παρέμβαση εισαγγελέα»
Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η  Δικαιοσύνη πρέπει να καλέσει τον Άδωνι Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά
