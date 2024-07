Ο Μπαράκ Ομπάμα ευχαριστεί τον Τζο Μπάιντεν αλλά δεν αναφέρει αν υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις

Την παραίτηση του προέδρου τον ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος νωρίτερα θέλησε να σχολιάσει ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για την τετραετή θητεία του. Ο ίδιος αποκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο «πατριώτη ανώτερης τάξης», ενώ δεν δήλωσε το αν υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έγραψε ένα μακροσκελές μήνυμα αφιερωμένο στον συνεργάτη και καλό του φίλο, Μπάιντεν.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, καθώς και ένας αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μου. Σήμερα, μας υπενθύμισε επίσης —και πάλι— ότι είναι πατριώτης ανώτερης τάξης.

Πριν από δεκαέξι χρόνια, όταν άρχισα την αναζήτησή μου για αντιπρόεδρο, ήξερα για την αξιοσημείωτη καριέρα του Τζο στη δημόσια υπηρεσία. Αλλά αυτό που άρχισα να θαυμάζω ακόμη περισσότερο ήταν ο χαρακτήρας του – η βαθιά του ενσυναίσθηση και η ανθεκτικότητά του που κερδήθηκε με κόπο. τη θεμελιώδη ευπρέπειά του και την πεποίθησή του ότι όλοι μετράνε.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει επιδείξει αυτόν τον χαρακτήρα ξανά και ξανά. Βοήθησε να τερματιστεί η πανδημία, δημιούργησε εκατομμύρια θέσεις εργασίας, μείωσε το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, πέρασε την πρώτη σημαντική νομοθεσία για την ασφάλεια των όπλων σε 30 χρόνια, έκανε τη μεγαλύτερη επένδυση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ιστορία και αγωνίστηκε για να διασφαλίσει τα δικαιώματα της εργασίας άνθρωποι να οργανωθούν για δίκαιους μισθούς και επιδόματα. Σε διεθνές επίπεδο, αποκατέστησε τη θέση της Αμερικής στον κόσμο, αναζωογόνησε το ΝΑΤΟ και κινητοποίησε τον κόσμο για να σταθεί ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Μπάιντεν μας έδειξε μακριά από τα τέσσερα χρόνια χάους, ψεύδους και διχασμού που είχαν χαρακτηρίσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω των πολιτικών του και του παραδείγματός του, ο Τζο μας υπενθύμισε ποιοι είμαστε στα καλύτερά μας — μια χώρα αφοσιωμένη σε παλιομοδίτιες αξίες όπως η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια, η καλοσύνη και η σκληρή δουλειά. μια χώρα που πιστεύει στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία· μια χώρα που επιμένει ότι όλοι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, έχουν φωνή και αξίζουν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή.

Αυτό το εξαιρετικό ιστορικό έδωσε στον Πρόεδρο Μπάιντεν κάθε δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή και να ολοκληρώσει τη δουλειά που ξεκίνησε. Ο Τζο καταλαβαίνει καλύτερα από οποιονδήποτε το διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές – πώς όλα όσα έχει αγωνιστεί σε όλη του τη ζωή και όλα όσα πρεσβεύει το Δημοκρατικό Κόμμα, θα κινδυνεύσουν εάν επιτρέψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και δώσουμε στους Ρεπουμπλικάνους τον έλεγχο του Κογκρέσου .

Ξέρω επίσης ότι ο Τζο δεν έχει υποχωρήσει ποτέ από έναν αγώνα. Το να κοιτάξει το πολιτικό τοπίο και να αποφασίσει ότι πρέπει να δώσει τη δάδα σε έναν νέο υποψήφιο είναι σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολα στη ζωή του. Αλλά ξέρω ότι δεν θα έπαιρνε αυτή την απόφαση αν δεν πίστευε ότι ήταν σωστή για την Αμερική. Είναι μια απόδειξη της αγάπης του Τζο Μπάιντεν για την πατρίδα – και ένα ιστορικό παράδειγμα γνήσιου δημόσιου υπαλλήλου που βάζει για άλλη μια φορά τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού πάνω από τα δικά του και οι μελλοντικές γενιές ηγετών θα κάνουν καλά να ακολουθήσουν.

Θα πλεύσουμε σε αχαρτογράφητα νερά τις επόμενες ημέρες. Αλλά έχω εξαιρετική πεποίθηση ότι οι ηγέτες του κόμματός μας θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια διαδικασία από την οποία θα προκύψει ένας εξαιρετικός υποψήφιος. Πιστεύω ότι το όραμα του Τζο Μπάιντεν για μια γενναιόδωρη, ευημερούσα και ενωμένη Αμερική που παρέχει ευκαιρίες σε όλους θα εκτεθεί πλήρως στη Συνέλευση των Δημοκρατικών τον Αύγουστο. Και αναμένω ότι ο καθένας από εμάς είναι έτοιμος να μεταφέρει αυτό το μήνυμα ελπίδας και προόδου προς τα εμπρός μέχρι τον Νοέμβριο και μετά.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe