Ο Μπαράκ Ομπάμα κάνει paddleboarding στη Χαβάη και «ρίχνει» το Twitter (vid, pics)

Πανικό στα social media έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες του Μπαράκ Ομπάμα να κάνει paddleboarding στα κρυστάλλινα νερά της Χαβάης. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται πως διατηρείται σε ιδιαίτερα καλή φόρμα, γεγονός που δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν πολλοί χρήστες του twitter.

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η οικογένεια του ταξιδεύουν στη Χαβάη κάθε χρόνο για τα Χριστούγεννα, καθώς εκεί γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Yo! @realDonaldTrump I wanted to make CERTAIN that you saw these pictures of Superman ( I mean, Barack Obama) paddle boarding today. https://t.co/ZUNuGQbFfC — carygirl50 (@CaryGirl1) January 5, 2021

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες, που κάνουν τον γύρο των social media, ο 59χρονος Αμερικανός πολιτικός εμφανίζεται χαμογελαστός και ευδιάθετος πάνω στη σανίδα του στον σμαραγδένιο κόλπο Καϊλούα στο Οάχου. Μάλιστα, σύμφωνα με τη New York Post, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ακολουθεί μέσα σε ένα καγιάκ και ένας μυστικός πράκτορας.

Δείτε βίντεο:

EXCLUSIVE: As Trump plotted airstrike, shirtless Obama enjoyed a paddleboarding session in Hawaii… before falling off https://t.co/PgbmO3Fsn8 pic.twitter.com/W2ayDgMKEj — Daily Mail US (@DailyMail) January 3, 2020

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δείχνουν τον Μπάρακ Ομπάμα να κάνει paddleboarding στη Χαβάη προκάλεσαν ποικίλα σχόλια στα social media. Και όπως αποδείχθηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πολλές θαυμάστριες, αφού δεν ήταν λίγες αυτές που σχολίασαν το πόσο καλά διατηρείται σε φόρμα και να τον θαυμάσουν.

Δείτε μερικά από τα σχόλια στο twitter:

Mr President 😍 (sorry Michelle lol) @BarackObama



Barack Obama spotted paddle boarding in Hawaii https://t.co/oxsHsruRYZ via @nypost — Michelle Sanderson (@shellysand) January 6, 2021