Ανυποχώρητος δηλώνει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και δεν υποβάλλει την παραίτησή του από τη Ντάουνινγκ Στριτ, παρά το μπαράζ παραιτήσεων από την κυβέρνησή του τις τελευταίες 24 και πλέον ώρες.

Όπως η πολιτική συντάκτρια του τηλεοπτικού καναλιού ITV, Ανούσκα Αστάνα, «ο Μπόρις Τζόνσον είναι ανυποχώρητος και δεν θα παραιτηθεί», όπως δήλωσε ο ίδιος στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, που τον επισκέφθηκαν σήμερα (6.7.2022) στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω του κύματος παραιτήσεων των κυβερνητικών στελεχών, που ξεκίνησε από χθες με αυτές των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Ρίσι Σουνάκ και Σατζίντ Νταβίντ αντίστοιχα.

«Οι πηγές μου λένε ότι είπε στους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα επικεντρωθούν είτε στην οικονομική ανάπτυξη είτε στο χάος μιας αναμέτρησης για την ηγεσία, και της συνακόλουθης πίεσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, η υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, είναι το τελευταίο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που τάχθηκε στο πλευρό των συναδέλφων της, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του Τζόνσον.

Exc: told PM absolutely defiant and is not going to resign. Sources tell me he told Cabinet colleagues that it was a choice between summer focused on economic growth or chaos of a leadership contest- followed by massive pressure for general election 1/ — Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) July 6, 2022

Πολλοί υπουργοί συγκεντρώθηκαν από το απόγευμα στην επίσημη κατοικία του Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ για να του πουν ότι είναι ανάγκη να αποχωρήσει. Μία πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει, στην περίπτωση που αποφασίσει να αγωνιστεί για να διατηρήσει το αξίωμα.

Στυλώνει τα πόδια

Παρά τις παραιτήσεις υπουργών και βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος και τις πιέσεις προς τον ίδιο, ο Τζόνσον λέει ότι έχει εντολή από τις βουλευτικές εκλογές του 2019, τις οποίες κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία.

«Δεν θα παραιτηθώ και, ειλικρινά, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή η χώρα είναι οι εκλογές», είπε νωρίτερα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αρνήθηκε όμως να απαντήσει αν θα επιχειρήσει να διατηρήσει το αξίωμα ακόμη και αν ηττηθεί σε μια ενδεχόμενη ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τους βουλευτές του.

Britain's Boris Johnson vowed to fight on against a chorus of calls for him to resign as prime minister https://t.co/NE0cxyZfAu pic.twitter.com/bc94Pc75aw — Reuters (@Reuters) July 6, 2022

Οι παραιτήσεις, το βράδυ της Τρίτης, των υπουργών Υγείας και Οικονομικών πυροδότησαν ένα κύμα αποχωρήσεων. Πολλοί Συντηρητικοί βουλευτές δηλώνουν ανοιχτά πλέον ότι θέλουν να αποχωρήσει ο Τζόνσον και αμφισβητούν την ικανότητά του να κυβερνήσει αλλά και την ακεραιότητά του. Μέχρι τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης, έχουν παραιτηθεί συνολικά 39 κυβερνητικά στελέχη.

Boris Johnson has told Cabinet ministers he will not quit, arguing it would cause 'chaos' and see the Conservatives fall to 'almost certain' defeat at the next election — Jason Groves (@JasonGroves1) July 6, 2022

Την ώρα των κοινοβουλευτικών επερωτήσεων, σήμερα, ορισμένοι Συντηρητικοί προσπαθούσαν να μην γελάσουν την ώρα που άλλοι τον χλεύαζαν και τον σφυροκοπούσαν για την παλαιότερη συμπεριφορά του, τα κίνητρά του και ορισμένα από τα σκάνδαλα που σημάδεψαν μεγάλο μέρος της θητείας του.

Μολονότι ακόμη και κάποτε ένθερμοι υποστηρικτές του λένε ότι η σημερινή κρίση θα μπορούσε να τελειώσει μόνο με την παραίτησή του, ο Τζόνσον επιμένει ότι θα αγωνιστεί μέχρι τέλους. Ο εκπρόσωπός του είπε ότι αισιοδοξεί πως θα κερδίσει ξανά σε μια ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

«Η δουλειά του πρωθυπουργού σε δύσκολες συνθήκες, όταν σου έχει δοθεί μια κολοσσιαία εντολή, είναι να συνεχίζεις. Και αυτό θα κάνω», είπε ο Τζόνσον στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την Ανούσκα Αστάνα του ITV, που επικαλείται πηγές από το γραφείο του Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα παραιτηθεί, αν ηττηθεί σε μια νέα ψηφοφορία για πρόταση μομφής.

Αλλάζουν τους κανόνες για να τον «ρίξουν»

Η Επιτροπή 1922 που καθορίζει τους εσωκομματικούς κανονισμούς συμφώνησε σήμερα (6.7.2022) να προχωρήσει στην εκλογή νέων μελών, προτού να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει μια νέα πρόταση μομφής σε βάρος του Μπόρις Τζόνσον.

They claim Sir Graham position was that he won’t be drummed out tonight and that rule change won’t come til Monday. And said he put his “14 million mandate on table”. 3/ — Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) July 6, 2022

Για την ώρα, ο Μπόρις Τζόνσον έχει ασυλία 12 μηνών από νέα πρόταση μομφής αφού κέρδισε αυτή του προηγούμενου μήνα. Όμως, τα μέλη της Επιτροπής 1922 θα προχωρήσουν σε εκλογές νέων εκτελεστικών στελεχών που θα μπορούν να ανοίξουν τη συζήτηση για αλλαγή στους κανόνες.

Σύμφωνα με τρεις Συντηρητικούς βουλευτές, η Επιτροπή 1922 θα προχωρήσει στην ανανέωσή της θητείας της την επόμενη Δευτέρα. Στη συνέχεια, το νέο προεδρείο της, θα αποφασίσει εάν θα αλλάξει τους κανόνες ώστε να επιτραπεί η υποβολή νέας πρότασης μομφής σε βάρος του Τζόνσον. Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί τέτοια πρόταση μέχρι του χρόνου.

No 10 source: "He wants to stay and fight… It's not quite as Domesday as people were thinking even a few hours ago." Claims Zahawi is on board with the PM's desire for a "new No 10-No 11 partnership" — Rowena Mason (@rowenamason) July 6, 2022

Ο Τζόνσον πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στις 6 Ιουνίου, όμως το 41% των Συντηρητικών βουλευτών τον καταψήφισε. Ο κανονισμός ορίζει ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει τέτοια ψηφοφορία πριν περάσουν 12 μήνες. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε αυτό το 41%, θα προστεθούν και τα 37 κυβερνητικά μέλη που παραιτήθηκαν μέχρι σήμερα, τότε ο Τζόνσον έχει χάσει την υποστήριξη του μισού και πλέον κόμματος.