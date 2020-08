Το κίνημα Extinction Rebellion κοινοποίησε μία νέα ταινία μικρού μήκους, το «Extinction Emergency and Why We Must Act Now», το σάουντρακ της οποίας έχει γράψει ο Άγγλος μουσικός, Μπράιαν Ίνο και αφηγήτρια είναι η υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA Αγγλίδα ηθοποιός, Ναόμι Χάρις.

«Είμαι τρομοκρατημένη που βλέπω ότι στη ζωή μου, μεγάλο μέρος του πλανήτη μας έχει καταστραφεί από την αδυσώπητη απληστία των ανθρώπων» λέει η Ναόμι Χάρις στην ταινία.

«Οι επιστήμονες, που μας ζητούσαν να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, αγνοήθηκαν από τις κυβερνήσεις. Ευτυχώς, η ηρωική Γκρέτα Τούνμπεργκ, ακολουθούμενη από το Extinction Rebellion, εμφανίστηκε στο προσκήνιο για να πολεμήσει για τη δικαιοσύνη του κλίματος» προσθέτει.

«Νοιάζομαι με πάθος για τα ζώα και το περιβάλλον μας και βρίσκω την εξαφάνιση τόσων πολλών ειδών θλιβερή. Είμαι περήφανη που μπορώ να δανείσω τη φωνή μου σε αυτό το πρότζεκτ, το οποίο ελπίζω ότι θα εμπνεύσει τους θεατές να υποστηρίξουν τις φιλοδοξίες του Extinction Rebellion ως επείγουσα ανάγκη» αναφέρει η ηθοποιός.

Η οργάνωση Extinction Rebellion ιδρύθηκε τον Μάιο του 2018 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νέο βίντεο είναι το πιο πρόσφατο από μια νέα σειρά ταινιών μικρού μήκους που δημιουργήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες από το κοινωνικοπολιτικό κίνημα που διοργανώνει διαδηλώσεις και υλοποιεί δράσεις για την κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοποικιλότητας και την οικολογική κατάρρευση.

Τον Φεβρουάριο, ο σταρ του Χόλιγουντ και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, Χοακίν Φοίνιξ εμφανίστηκε σε ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Guardians Of Life». Στην ταινία ο ηθοποιός ενσαρκώνει έναν γιατρό που προσπαθεί να σώσει έναν μυστηριώδη ασθενή.

Σε άλλες ταινίες της σειράς, εμφανίζονται η Αγγλίδα ηθοποιός Κίρα Νάιτλι, ο Αμερικανός μουσικός, μέλος του συγκροτήματος The Strokes, Άλμπερτ Χάμοντ Τζ. και άλλοι

Η σειρά αποτελούμενη από δώδεκα μέρη διερευνά «τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτήν τη ζωτική δεκαετία για τη διάσωση όλης της ζωής».

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ