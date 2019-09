Ο Μπραντ Πέιζλι θα πρωταγωνιστήσει σε κωμική σειρά της Amazon

Το κωμικό χάρισμα του βραβευμένου με Grammy τραγουδιστή -τραγουδοποιού δοκιμάστηκε στην τηλεόραση, κυρίως στον ρόλο του συμπαρουσιαστή στην τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Κάντρι Μουσικής (CMA Awards) καθώς και στη συμμετοχή του σε διαφημίσεις ασφαλιστικής εταιρείας.

Το Hollywood Reporter αναφέρει ότι στη νέα σειρά ο χαρακτήρας που θα υποδύεται ο Πέιζλι θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για να μετατρέψει μία επίδειξη ψαρέματος σε κάτι συγκρίσιμο με το αποτυχημένο Fyre Festival.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο A.D. Miles (Arrested Development, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), ο οποίος θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τους Γουίλ Άρνετ, Πίτερ Πριντσιπάτο, Μαρκ Φόρμαν και τον Πέιζλι, τον επί σειρά ετών μάνατζερ του, Μπιλ Σίμονς.

Ο τραγουδιστής έχει κάνει στο παρελθόν ειδικές εμφανίσεις στις τηλεοπτικές σειρές, The Crazy Ones, According to Jim, King of the Hill και Nashville.

Το 2014 εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς “Two and a Half Men” και την ίδια χρονιά δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρες της σειράς της Disney “Plane: Fire & Rescue”.