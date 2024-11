Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε για το υπουργείο Υγείας τον αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Μεγαλώνει η «λίστα» με όλες τις τολμηρές κινήσεις που έχει κάνει στην πολιτική του καριέρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο νέος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να γίνει ο επόμενος υπουργός του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Η κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ είναι σχετικά προβλεπόμενη. Από την ημέρα που επικράτησε της Κάμαλα Χάρις, ο μεγιστάνας φάνηκε πως ήθελε να δώσει έναν ηγετικό ρόλο στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στο υπουργείο Υγείας, ο οποίος «φημίζεται» για τις απόψεις του κατά των εμβολίων, τον αυτισμό που υποτίθεται προκαλούν αλλά και τη διάδοση των fake news σε θέματα υγείας.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ως υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Για πάρα πολύ καιρό, οι Αμερικανοί έχουν συντριβεί από το βιομηχανικό σύμπλεγμα τροφίμων και τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε εξαπάτηση, παραπληροφόρηση και παραπληροφόρηση όσον αφορά τη Δημόσια Υγεία», έγραψε στο Χ ο εκλεγμένος πρόεδρος.

«Η ασφάλεια και η υγεία όλων των Αμερικανών είναι ο πιο σημαντικός ρόλος οποιασδήποτε διοίκησης και το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι όλοι θα προστατεύονται από επιβλαβείς χημικές ουσίες, ρύπους, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και πρόσθετα τροφίμων που έχουν συμβάλει στην συντριπτική κρίση υγείας σε αυτή τη χώρα. Ο κ. Κένεντι θα επαναφέρει αυτούς τους Οργανισμούς στις παραδόσεις της Επιστημονικής Έρευνας Χρυσού Προτύπου, και στους φάρους της Διαφάνειας, για να τερματιστεί η επιδημία χρόνιας ασθένειας και να γίνει η Αμερική Μεγάλη και Υγιής ξανά!», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…