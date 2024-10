Ο Ντόναλντ Τραμπ επαινούσε επί 12 λεπτά τα «προσόντα» του Άρνολντ Πάλμερ: «Άντρας με τα όλα του»

Στον θρύλο του γκολφ, Άρνολντ Πάλμερ, ή καλύτερα… στα «μεγάλα προσόντα του», αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, κατάφερε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των υποστηρικτών του με το που ξεκίνησε την προεκλογική του ομιλία σε περιοχή της Πενσυλβάνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τα γεννητικά όργανα του αείμνηστου παίκτη γκολφ, ο οποίος σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, είχε τεράστια πέραση όσο ήταν εν ζωή.

Σύμφωνα με το Associated Press, όσο οι εκλογές στην Αμερική πλησιάζουν, με τις κάλπες να ανοίγουν στις 5 Νοεμβρίου – αν και ήδη έχουν ψηφίσει 12 εκατομμύρια ψηφοφόροι – ο 79χρονος Τραμπ ξεκίνησε την προεκλογική του ομιλία φθάνοντας στο σημείο να επαινεί τον ανδρισμό του γκολφέρ.

Στο Λάτρομπ της Πενσυλβάνια, τη γενέτειρα του Πάλμερ, βρέθηκε χτες (19.10.2024) ο Τραμπ για να δώσει την ομιλία του. Ο θρύλος του γκολφ γεννήθηκε το 1929 κι έμαθε γκολφ από τον πατέρα του, ο οποίος έπασχε από πολιομυελίτιδα. Ο Πάλμερ ήταν επικεφαλής επαγγελματίας στο τοπικό σωματείο της περιοχής.

«Ο Τραμπ αφιέρωσε 12 ολόκληρα λεπτά από την ομιλία του στον Άντονι Πάλμερ, επισημαίνοντας ότι θα ήταν πολύ πιο διασκεδαστική η βραδιά, αν ο Πάλμερ, ο οποίος απεβίωσε το 2016, βρισκόταν μαζί του στη σκηνή», μεταδίδει το πρακτορείο.

«Ο Άρνολντ Πάλμερ ήταν άντρας με τα όλα του και το λέω με όλο τον σεβασμό προς τις γυναίκες», είπε ο Τραμπ. «Αυτός ήταν ένας άντρας που τα είχε όλα», τόνισε, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα. «Όταν έκανε τα ντους με άλλους επαγγελματίες, όλοι έλεγαν: «Θεέ μου. Αυτό είναι απίστευτο», υποστήριξε χαμογελαστός ο Τραμπ.

Trump talked about Arnold Palmer in 2022 also:



“And I looked at Arnold. I said, ‘Arnold, let me ask you a question. Do you think 40, 50 years ago, I was longer than you…?’ He looked at me …He said, ‘Donald, let me tell you something. You weren’t even close.’” pic.twitter.com/JfZH4nxFeC