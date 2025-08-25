Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως το Σικάγο μπορεί να «καθαριστεί» με την παρέμβαση του στρατού – «Χρειάζονται βοήθεια»

«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε έπειτα από προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Jonathan Ernst

Το μήνυμα πως το Σικάγο μπορεί να «καθαριστεί» από τους εγκληματίες και τους αστέγους μόνο με τη συμβολή του αμερικανικού στρατού, έστειλε –για ακόμη μία φορά- ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, την ώρα που υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα για την απαγόρευση σε υπόπτους εγκληματικών ενεργειών να αποφυλακίζονται με εγγύηση χωρίς χρήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο αμερικανικός στρατός μπορεί να αναπτυχθεί στο Σικάγο και είναι έτοιμος να πάει οπουδήποτε την τελευταία στιγμή για να καταπολεμήσει το έγκλημα.
 
«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε έπειτα από προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», δήλωσε, όταν ερωτήθηκε εάν το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ανάπτυξη δυνάμεων στο Σικάγο.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να εκκαθαρίσει την πόλη, ωστόσο δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση.

«Χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να περιμένουμε. Μπορεί ναι μπορεί όχι, ίσως απλά να πρέπει να πάμε και να το κάνουμε, που πιθανόν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε», συνέχισε.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια πλήττουν την καρδιά της οικονομίας του Πούτιν
Η Ουκρανία πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, πλήττοντας άμεσα την κύρια πηγή εσόδων του Κρεμλίνου, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες
Ένα διυλιστήριο καίγεται στη Ρωσία
Μασαγιόσι Σον: Ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής της SoftBank είναι ο αγαπημένος ξένος επενδυτής του Ντόναλντ Τραμπ
Τα μεγάλα στρατηγικά ανοίγματα της SoftBank στις ΗΠΑ έχουν αναδείξει τον όμιλο σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στη χώρα - Ανάλυση των Financial Times
Μασαγιόσι Σον και Ντόναλντ Τραμπ
Κίνα: Το Πεκίνο ετοιμάζει μια γιγαντιαία στρατιωτική παρέλαση για να κάνει επίδειξη ισχύος στους αντιπάλους της
Η Κίνα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της – Πίσω από τα φουτουριστικά όπλα, ο στόχος είναι να προβληθεί ισχύς και αποτροπή, γράφει το πρακτορείο Reuters
Πρόβα πτήσης πριν από στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, Κίνα
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου – «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα»
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας έχει παρουσιάσει σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης
Francois Bayru 2
