Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως το Σικάγο μπορεί να «καθαριστεί» με την παρέμβαση του στρατού – «Χρειάζονται βοήθεια»

Το μήνυμα πως το Σικάγο μπορεί να «καθαριστεί» από τους εγκληματίες και τους αστέγους μόνο με τη συμβολή του αμερικανικού στρατού, έστειλε –για ακόμη μία φορά- ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, την ώρα που υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα για την απαγόρευση σε υπόπτους εγκληματικών ενεργειών να αποφυλακίζονται με εγγύηση χωρίς χρήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο αμερικανικός στρατός μπορεί να αναπτυχθεί στο Σικάγο και είναι έτοιμος να πάει οπουδήποτε την τελευταία στιγμή για να καταπολεμήσει το έγκλημα.



«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε έπειτα από προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», δήλωσε, όταν ερωτήθηκε εάν το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ανάπτυξη δυνάμεων στο Σικάγο.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να εκκαθαρίσει την πόλη, ωστόσο δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση.

«Χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να περιμένουμε. Μπορεί ναι μπορεί όχι, ίσως απλά να πρέπει να πάμε και να το κάνουμε, που πιθανόν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε», συνέχισε.