«Ο Ντόναλντ Τραμπ γλείφει τα πόδια του Έλον Μασκ»: Έρευνα για το fake βίντεο που έπαιξε στις οθόνες στο υπουργείο Στέγασης των ΗΠΑ

Έρευνα θα διεξάγει το υπουργείο Στέγης των ΗΠΑ, μετά τη μετάδοση βίντεο στις εσωτερικές οθόνες της έδρας του στην Ουάσινγκτον, προϊόν της Τεχνητής Νοημοσύνης, που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να γλείφει τα γυμνά πόδια του Έλον Μασκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (25.02.25) εκπρόσωπος του υπουργείου.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί στα social εδώ και πολλές ημέρες και διακωμωδεί τη στενή σχέση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ, που έχει αναλάβει να προχωρήσει σε δραστικές περικοπές του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, εμφανίστηκε για λίγο σε πολλές οθόνες του υπουργείου, όπως μετέδωσαν οι New York Times.

Πάνω από τις εικόνες υπήρχε η φράση «Long Live The Real King», σε αναφορά σε πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social η οποία κατέληγε με την δοξαστική για τον εαυτό του φράση «Ζήτω ο πραγματικός Βασιλιάς».

Screens at the U.S. Department of Housing and Urban Development were hacked today, displaying the message: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/Uw1WnUNwEy