«Ζήτω ο πραγματικός Βασιλιάς» – Ο Τραμπ φιλάει τα πόδια του Μασκ – Χάκαραν τις οθόνες στο υπουργείο Στέγασης των ΗΠΑ

Οι χάκερς δεν αστειεύονται στις ΗΠΑ και αποφάσισαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την πολιτική κατάσταση στον Λευκό Οίκο αλλά και να στηλιτεύσουν πρωτοσέλιδα που «αγάπησε» ο Ντόναλντ Τραμπ και τον παρουσιάζουν ως Βασιλιά.

Οι οθόνες στο Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ έδειχναν σήμερα μετά την παρέμβαση των χάκερς μια εξευτελιστική εικόνα για τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς τον απεικόνιζαν να φιλάει τα πόδια του Έλον Μασκ με το εξής μήνυμα: «Ζήτω ο πραγματικός Βασιλιάς».

Το X γέμισε με φωτογραφίες και βίντεο από χρήστες που βρέθηκαν στον χώρο και απαθανάτισαν την εικόνα.

Someone apparently hacked the televisions at HUD today —> pic.twitter.com/QJQKNhOYA7

Screens at the U.S. Department of Housing and Urban Development were hacked today, displaying the message: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/Uw1WnUNwEy