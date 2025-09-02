Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει «fake news» τα προβλήματα υγείας όμως τα μακιγιαρισμένα χέρια του άλλα δείχνουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε για ακόμη μια φορά πως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, παρά το γεγονός πως οι μελανιές στα χέρια παραμένουν.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως fake news τα όσα κυκλοφόρησαν στα social media περί επιδείνωσης της υγείας του και ειρωνεύτηκε όσους έλεγαν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ… πέθανε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα είπε στους δημοσιογράφους πως «κάτι έχω ακούσει» και χαρακτήρισε αυτές τις «θεωρίες συνωμοσίας» ως «πολύ σοβαρές» ενώ επέμεινε πως ήταν «πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο».

Όπως τόνισε έδωσε συνεντεύξεις σε ΜΜΕ και επισκέφθηκε το γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, όμως τα χέρια του τον…. πρόδωσαν και πάλι καθώς ήταν καλυμμένη με ένα παχύ στρώμα μακιγιάζ για να κρύψουν τις μελανιές.

Οι φήμες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ πήραν φωτιά τον Ιούλιο όταν φωτογραφίες έδειχναν πρήξιμο στους αστραγάλους και μελανιά στο δεξί του χέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λεβίτ είχε δηλώσει πως αυτό οφειλόταν σε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια καλοήθη και συχνή πάθηση σε άτομα άνω των 70 ετών.

Μάλιστα ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ είχε επιβεβαιώσει πως οι εξετάσεις έδειξαν φλεβική ανεπάρκεια, ενώ οι μελανιές στο χέρι έχουν να κάνουν με ερεθισμό από τις συχνές χειραψίες αλλά και την χρήση ασπιρίνης στο πλαίσιο μιας «καρδιαγγειακής προληπτικής αγωγής».

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο στον απόηχο αυτών των φημών πως ο πρόεδρος είναι άρρωστος, αφότου δεν είχε εμφανιστεί για μια εβδομάδα.

President Trump: “Last week I did numerous news conferences. All successful, they went very well, like this is going very well. And then I didn’t do any for 2 days and they said ‘There must be something wrong with him.'”



Watch live here: https://t.co/Ci8c350hE1 pic.twitter.com/vIwPm6M0do — One America News (@OANN) September 2, 2025

Απαντώντας στις φήμες, ο κ. Τραμπ είπε: «Ξέρετε, το έχω ακούσει, είναι κάπως τρελό, αλλά την περασμένη εβδομάδα έδωσα πολλές συνεντεύξεις Τύπου, όλες επιτυχημένες… Και μετά δεν έδωσα καμία για δύο ημέρες, και είπαν ότι πρέπει να έχει κάτι. Ο Μπάιντεν δεν θα έδινε για μήνες».

Ο κ. Τραμπ είπε ότι δημοσίευσε μια σειρά από «αρκετά συγκινητικές» αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social το Σαββατοκύριακο, πριν προσθέσει:

«Ήμουν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο. Ήξεραν επίσης ότι πήγα να επισκεφτώ μερικούς ανθρώπους στο κλαμπ που μου ανήκει, πολύ κοντά στον ποταμό Ποτόμακ.

Και όχι, ήμουν πολύ δραστήριος».