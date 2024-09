Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά μέρα «Κάθαρσης» που θα επιτρέπονται όλα τα εγκλήματα

Εμπνευσμένη από το σενάριο της δυστοπικής ανθολογίας ταινιών τρόμου «The Purge» ήταν η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε να καθιερωθεί μία ημέρα «Κάθαρσης» στην Αμερική, όπου η εγκληματικότητα θα επιτρέπεται.

Σε προεκλογική εκστρατεία του στην swing state Πενσιλβάνια σήμερα (30.09.2024), ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος πρότεινε για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας μια ιδέα βγαλμένη από την ταινία τρόμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι μια «πραγματικά βίαιη μέρα» θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των εγκλημάτων.

«Βλέπετε αυτούς τους τύπους να βγαίνουν με κλιματιστικά με ψυγεία στην πλάτη, το πιο τρελό πράγμα», είπε ο Τραμπ. «Και η αστυνομία δεν επιτρέπεται να κάνει τη δουλειά της. Τους λένε, αν κάνετε κάτι, θα χάσετε τη σύνταξή σας. «Δεν τους επιτρέπεται να το κάνουν γιατί η φιλελεύθερη αριστερά δεν τους αφήνει να το κάνουν. Η φιλελεύθερη αριστερά θέλει να τους καταστρέψει και θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας».

Και συνεχίζει: «Αν είχατε μια μέρα, μια δύσκολη ώρα και εννοώ πολύ δύσκολη, ο κόσμος θα εκτονωθεί και η εγκληματικότητα θα τελειώσει αμέσως».

Trump on theft: If you had one really violent day.. .. … One rough hour. And I mean real rough. The word will get out and it will end immediately. pic.twitter.com/DkOdULcV32