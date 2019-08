Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να εκτελεστούν τάχιστα οι μακελάρηδες του Ντέιτον και του Ελ Πάσο

«Δίνω εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να προτείνει έναν νόμο που θα εγγυάται ότι αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα μίσους και μαζικές δολοφονίες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή κι ότι αυτή η ποινή θα εφαρμόζεται ταχέως, με αποφασιστικότητα και χωρίς χρόνια άχρηστων καθυστερήσεων», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε στραφεί – για πολλοστή φορά – κατά μερίδας των αμερικανικών ΜΜΕ, κατηγορώντας τα για «fake news» που προκάλεσαν «θυμό και οργή» στις ΗΠΑ, στον απόηχο των δύο πολύνεκρων επιθέσεων σε Τέξας και Οχάιο, που προκάλεσαν τον θάνατο 29 ανθρώπων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι συνέβαλαν «πολύ», διαδίδοντας «ψευδείς ειδήσεις», στον «θυμό και την οργή», προσθέτοντας πως:

«Τα ΜΜΕ φέρουν μεγάλη ευθύνη για τις ζωές και την ασφάλεια στη χώρα μας. Τα fake news συνέβαλαν πολύ στον θυμό και την οργή που αναπτύχθηκαν εδώ και πολλά χρόνια» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019