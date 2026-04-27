Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά το «κεφάλι» του Τζίμι Κίμελ από το ABC μετά το σχόλιο για τη Μελάνια Τραμπ ότι «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα»

Με μία ανάρτηση στο Truth Social, σε αρκετά σκληρό τόνο, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζίμι Κίμελ, για την ατάκα του ότι η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ είχε ύφος «μέλλουσας χήρας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητά την άμεση απόλυση του δημοφιλούς κωμικού και παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ από το ABC και τη μητρική Disney, καθώς έκανε αυτό το σχόλιο για τη Μελάνια Τραμπ μία μόλις μέρα πριν την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών, όπου ο 31χρονος Κόουλ Άλεν πυροβόλησε την ώρα της δεξίωσης.

Μετά από ανάλογη απαίτηση από την Μελάνια Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το σατιρικό σκετς που έκανε ο Κίμελ, στο οποίο έλεγε ότι η «Πρώτη Κυρία» έχει ύφος χήρας ήταν «απεχθής έκκληση για βία», συνδέοντας το σκετς με τη δολοφονική απόπειρα από 31χρονο στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου το Σάββατο.

«Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα απαντούσα σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια» δηλώνει ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεθεάσεις του, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλάει, πράγμα που δεν ίσχυε και δεν θα ίσχυε ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: “Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα”.

Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο. Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα απαντούσα σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Trump:



Wow, Jimmy Kimmel, who is in no way funny as attested to by his terrible Television Ratings, made a statement on his Show that is really shocking. He showed a fake video of the First Lady, Melania, and our son, Barron, like they were actually sitting in his studio,… pic.twitter.com/Bju9EMhdFF — Clash Report (@clashreport) April 27, 2026

Η εν λόγω σάτιρα του Τζίμι Κίμελ, έκανε και τη Μελάνια Τραμπ να αντιδράσει άμεσα, λέγοντας πως «διαδίδει το μίσος, ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση».