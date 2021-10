Η συμμαχία ΟΠΕΚ+ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική για την παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές. Τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του πιθανόν να εμμείνουν στην υφιστάμενη συμφωνία τους να προσθέσουν 400.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα στην αγορά τον Νοέμβριο. Αυτό δήλωσαν τη Δευτέρα (04.10.2021) τρεις πηγές από τη συμμαχία ΟΠΕΚ+, εν μέσω πίεσης από τους καταναλωτές για μεγαλύτερη προσφορά αργού.

Υπουργοί από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ), τη Ρωσία και άλλες χώρες, μια συμμαχία γνωστή ως ΟΠΕΚ+, αναμένεται να συνεδριάσουν διαδικτυακά στις 16.00 ώρα Ελλάδας.

Το πετρέλαιο μπρεντ, που έχει ενισχυθεί κατά 50% φέτος, σημείωσε άλμα πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι τον περασμένο μήνα και σήμερα κινείτο γύρω στα 79 δολάρια, λόγω των προβλημάτων στην προμήθεια και λόγω της αύξησης της ζήτησης καθώς η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει από την πανδημία της COVID-19.

