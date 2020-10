Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας προειδοποιεί: «Μην αναρωτιέσαι πώς θα είναι ο καιρός, αλλά τι θα προκαλέσει»

«Καμπανάκι» κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (ΠΟΜ) καθώς ο κόσμος θα πρέπει είναι προετοιμασμένος απέναντι σε βίαια μετεωρολογικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. «Μην αναρωτιέσαι πλέον πώς θα είναι ο καιρός, αλλά τι θα προκαλέσει», αναφέρουν οι ειδικοί κινδύνων και πρόληψης.

Σε έκθεση που συντάχθηκε υπό την αιγίδα του ΠΟΜ αναφέρεται ότι πρέπει να περάσουμε στην πρόβλεψη των επιπτώσεων των μετεωρολογικών φαινομένων – η οποία δεν έχει ως αντικείμενο πλέον πώς θα είναι ο καιρός, αλλά τι θα προκαλέσει. Θα πρέπει πλέον οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να ενεργήσουν με ταχύτητα ανάλογα με τις προειδοποιήσεις. Η έκθεση του ΠΟΜ επικεντρώνεται στα πρακτικά μέσα τα οποία καθιστούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πιο αποτελεσματικά, ώστε να σώζουν ζωές και χρήματα.

Il faut passer des alertes précoces à des actions rapides

Depuis 1970, plus de 11 000 catastrophes ont été attribuées aux aléas météorologiques et climatologiques, avec 2 millions de morts et US$ 3 600 milliards de pertes économiqueshttps://t.co/v4H57hQ8Zd pic.twitter.com/YwY6Vn6XLA