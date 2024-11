Ο Πιτ Χέγκσεθ νέος υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Τραμπ: Γεράκι του πολέμου στο Ιράκ, πολέμιος της woke ατζέντας και των γυναικών στο στράτευμα

Βετεράνος του στρατού, παρουσιαστής του Fox News και άκρως δημοφιλής στους συντηρητικούς κύκλους είναι ο νέος υπουργός Άμυνας που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με μία κίνηση-έκπληξη ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε τον Πιτ Χέγκσεθ για να είναι ο νέος υπουργός Άμυνας αιφνιδιάζοντας πολλούς.

Πρόκειται για τον Πιτ Χέγκσεθ, άλλοτε ταγματάρχη του Πεζικού στην Εθνοφρουρά, συγγραφέα και το τρέχον διάστημα παρουσιαστή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Με τον Πιτ στο τιμόνι, οι εχθροί της Αμερικής θα λάβουν το μήνυμα – οι ένοπλες δυνάμεις μας θα ανακτήσουν ξανά το μεγαλείο τους και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει ποτέ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο βουλευτής Μάικ Γουόλτς από τη Φλόριντα είχε προταθεί για τη θέση αυτή, αλλά ο Τραμπ του ζήτησε έκτοτε να υπηρετήσει ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.

Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ

Βετεράνος του στρατού και άκρως δημοφιλή τηλεοπτική προσωπικότητα – τουλάχιστον στους συντηρητικούς κύκλους των ΗΠΑ – ο Πιτ Χέγκσεθ ήταν μεταξύ των ατόμων που είχαν ακουστεί για ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς να θεωρείται φαβορί για το υπουργείο Άμυνας.

Ο 44χρονος είναι πολύ κοντά στον εκλεγμένο πρόεδρο τα τελευταία χρόνια, ενώ φέρεται να έχει προτείνει την αποφυλάκιση στρατιωτικών που κατηγορούνται για εκγλήματα πολέμου.

Συμπαρουσιάζει το Fox & Friends Weekend και συνεργάζεται με το δίκτυο για μία δεκαετία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στην εκπομπή του.

Έχει επίσης γράψει σειρά βιβλίων, μεταξύ των οποίων το «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free».

Έχει υπηρετήσει στον στρατό, συμμετέχοντας στον πόλεμο του Ιράκ, αλλά δεν είχε ποτέ υψηλόβαθμη θέση ούτε έχει εμπειρία από αντιμετώπιση ζητημάτων εθνικής ασφαλείας.

Πηγές ανέφεραν ότι η επιλογή του Τραμπ οφείλεται στη μακροχρόνια σχέση με τον Χέγκσεθ, σημειώνοντας ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος πάντα τον θεωρούσε «έξυπνο» και εντυπωσιαζόταν από την καριέρα του.

Στον Τραμπ αρέσει επίσης το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ είναι βετεράνος του στρατού.

«Ο Τραμπ πιστεύει επίσης ότι έχει το λουκ», δήλωσε μια πηγή.

Πολλοί άνθρωποι στον κύκλο του Τραμπ αιφνιδιάστηκαν από την απόφαση του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Το όνομα του Χέγκσεθ δεν «έπαιζε» για την θέση του υπουργού Άμυνας μέχρι τη Δευτέρα, δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ, με τον παρουσιαστή του Fox News να δίνει συνεντεύξεις για τον ρόλο το τελευταίο 24ωρο.

Πρώην αξιωματούχος του Τραμπ δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε» από την επιλογή και αναμένει ότι θα υπάρξει προσπάθεια να τον «ρίξουν».

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής της Αλάσκας Λίζα Μερκόφσκι είπε «ουάου» το βράδυ της Τρίτης όταν άκουσε ότι ο Τραμπ επέλεξε τον παρουσιαστή του Fox News για να ηγηθεί του Πενταγώνου.

Ο γερουσιαστής Τοντ Γιανγκ, Ρεπουμπλικάνος από την Ιντιάνα, ο οποίος κατά καιρούς έχει ασκήσει κριτική στον Τραμπ, δήλωσε ότι ήθελε να μάθει περισσότερα για τον «απρόβλεπτο» υποψήφιο.

«Απλώς δεν γνωρίζω πολλά για το ιστορικό του και το όραμά του. Ανυπομονώ να μάθω περισσότερα. Θέλω να δώσω σε όλους τους υποψήφιους του Προέδρου Τραμπ μια δίκαιη ευκαιρία να δηλώσουν τα προσόντα τους και το όραμά τους», δήλωσε.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις από τους Δημοκρατικούς της Βόρειας Καρολίνας απάντησε με μία λέξη: «Ενδιαφέρον».

Σε δήλωσή του με την οποία ανακοίνωσε τον Χέγκσεθ, ο Τραμπ εξήρε το πολεμικό του μητρώο, καθώς και τη θητεία του ως παρουσιαστής του Fox News και το βιβλίο του που έγινε μπεστ σέλερ.

«Ο Πιτ έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή του ως πολεμιστής για τα στρατεύματα και για τη χώρα», ανέφερε ο Τραμπ σε δήλωσή του την Τρίτη.

«Ο Πιτ είναι σκληρός, έξυπνος και αληθινός οπαδός του “Πρώτα η Αμερική”. Με τον Πιτ στο τιμόνι, οι εχθροί της Αμερικής έχουν ειδοποιηθεί – ο στρατός μας θα γίνει και πάλι σπουδαίος και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει ποτέ».

Κατά των γυναικών σε μάχιμες θέσεις στο στράτευμα

Ο Πιτ Χέγκσεθ έχει υπηρετήσει στο Αφγανιστάν και το Ιράκ ενώ για χρόνια ήταν άτυπος σύμβουλος του Τραμπ. Στο πρόσωπό του ο Τραμπ είναι πιθανό βλέπει έναν πιστό στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας με το οποίο είχε συχνά μια δύσκολη σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ο Χέγκσεθ έχει επικρίνει τις προσπάθειες να επιτραπεί στις γυναίκες η υπηρεσία σε μάχιμες θέσεις κατηγορώντας τον στρατό ότι μειώνει τα κριτήρια για να επιτρέψει στις γυναίκες να μπουν σε αυτές τις θέσεις.

Όπως είπε, μάλιστα, σε podcast με αφορμή το βιβλίο του, «The War on Warriors», που εκδόθηκε φέτος, ένιωσε έκπληξη «που δεν υπήρξαν περισσότερες αντιδράσεις επειδή λέω ευθέως ότι δεν πρέπει να έχουμε γυναίκες σε μάχιμες θέσεις».

«Δεν μας έχει κάνει πιο αποτελεσματικούς, έχει κάνει τις μάχες πιο περίπλοκες. Όλοι έχουμε υπηρετήσει με γυναίκες και είναι σπουδαίες. Αλλά τα θεσμικά μας όργανα δεν πρέπει να το ενθαρρύνουν αυτό σε θέσεις όπου, παραδοσιακά – όχι παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας – οι άνδρες σε αυτές τις θέσεις είναι πιο ικανοί» είπε την περασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτική εκπομπή.

Επιχειρώντας να διευκρινίσει τις απόψεις του, υποστήριξε ότι έθεσε το θέμα ειδικά για γυναίκες σε μονάδες όπως οι πεζοναύτες, οι Ρέιντζερς, οι ειδικές δυνάμεις, οι μονάδες υποβρυχίων καταστροφών ή σε σώματα όπως το πεζικό, τα τεθωρακισμένα και το πυροβολικό».

Ο Χέγκσεθ έχει διαφωνήσει και με την woke ατζέντα στο στράτευμα λέγοντας ότι «αυτά τα σκ@@@ πρέπει να φύγουν».

Η καριέρα στο Fox News

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ έχει αποδείξει πόσο λατρεύει τα μέσα και την δημοσιότητα και η επιλογή ενός πραουσιαστή του Fox News για τον κρίσιμο ρόλο στο Πεντάγωνο είναι πολύ πιθανό να υπηρετεί και αυτόν τον σκοπό.

Το 2014 ο Χέγκσεθ ξεκίνησε να εργάζεται στο Fox News ένα δίκτυο το οποίο εκτιμά ο Τραμπ για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις θέσεις του.

Στο αμερικανικό δίκτυο ο Χέγκσεθ έμεινε με το 2017 ως συμπαρουσιαστής του «Fox & Friends Weekend» με το συμβόλαιό του να διακόπτεται χθες Τρίτη (12.11.2024).

«Οι ιδέες και οι αναλύσεις του, ειδικά για τον στρατό, είχαν βαθιά απήχηση στους τηλεθεατές μας και έφεραν στο πρόγραμμα τη μεγάλη επιτυχία που έχει. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το έργο του στο FOX News Media και του ευχόμαστε καλή τύχη στην Ουάσινγκτον» ανέφερε το Fox News σε ανακοίνωσή του.

Ο Χέγκσεθ που είναι απόφοιτος του Πρίνστον και του Χάρβαρντ, διετέλεσε επίσης διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης υπεράσπισης των βετεράνων Concerned Veterans for America και του έχουν απονεμηθεί δύο μετάλλια.

Το 2021 είχε ακυρωθεί η παρουσία του στην τελετή ορκωμοσίας Μπάιντεν εξαιτίας ενός θρησκευτικού τατουάζ.

«Τα μέλη της μονάδας μου στην ηγεσία έκριναν ότι ήμουν εξτρεμιστής ή λευκός εθνικιστής εξαιτίας ενός τατουάζ που έχω, το οποίο είναι ένα θρησκευτικό τατουάζ» είχε πει στο Fox News εξηγώντας ότι το τατουάζ είναι ένας σταυρός της Ιερουσαλήμ.

Στο βιβλίο του, ο Χέγκσεθ έγραψε ότι είχε υπηρετήσει υπό τους πρώην προέδρους Τζορτζ Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Τραμπ. Η ομάδα του είχε αναλάβει να εργαστεί και στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με το CNN, το 2019 ενώ εργαζόταν στο Fox News, ενθάρρυνε σε ιδιωτική του συνομιλία με τον Τραμπ να δώσει χάρη σε ορισμένους στρατιώτες των ΗΠΑ που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Τότε ο Τραμπ είχε προχωρήσει στη χορήγηση χάριτος σε δύο μέλη του στρατού παρά την αντίθεση του τότε υπουργού Άμυνας Έσπερ και άλλων ανώτερων στρατιωτικών στελεχών, οι οποίοι είχαν πει στον Τραμπ ότι μια προεδρική αμνηστία θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει την ακεραιότητα του στρατιωτικού δικαστικού συστήματος.

Πληροφορίες από CNN