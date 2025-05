Ο Πούτιν ανακοίνωσε την δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα (22.05.2025) ότι αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε, κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης με μέλη της ρωσικής κυβέρνησης, ότι έδωσε εντολή για να δημιουργηθεί μια «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία.

Ο Ρώσος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη ξεκινήσει και εργάζονται για να εκτελέσουν το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο.

