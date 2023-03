Προπαγανδιστές του Βλαντίμιρ Πούτιν εισηγούνται στον Ρώσο πρόεδρο κάτι που ακούγεται και είναι εξωφρενικό! Να εξαφανίσει τη Βρετανία χρησιμοποιώντας έναν θερμοπυρηνικό πύραυλο Poseidon.

Ο απόστρατος Ρώσος στρατηγός, Yevgeny Buzhinsky κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εξαπολύσει τον υποβρύχιο πυρηνικό πύραυλο Poseidon για να σβήσει τη Βρετανία από τον χάρτη με ένα ραδιενεργό τσουνάμι ύψους 333 μέτρων, εάν τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ μπουν στην Ουκρανία.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail την Τρίτη (14.03.2023) ο Buzhinsky δήλωσε, χαρακτηριστικά, ότι η Βρετανία «σίγουρα δεν θα υπάρχει» εάν η Ρωσία εξαπολύσει το φοβερό και τρομερό πυρηνικό της όπλο.

Από κοντά και ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης προτρέπουν τον Πούτιν να μη διστάσει να το πράξει. Ο απόστρατος στρατηγός και πρόεδρος του Ρωσικού Κέντρου Ερευνών Πολιτικής, Yevgeny Buzhinsky είπε ακόμα ότι η Βρετανία «σίγουρα θα εξαφανιστεί» εάν η Μόσχα εξαπολύει την οργή του πυρηνικού πυραύλου.

Την ιδέα επικρότησε ο Vladimir Solovyov, γνωστός ως «η φωνή του Πούτιν».

Εάν εξαπολυθεί ο συγκεκριμένος υποβρύχιος θερμοπυρηνικός πύραυλος Poseidon, θα πυροδοτήσει ένα ραδιενεργό τσουνάμι 333 μέτρων!

Russia will use a Poseidon missile to wipe out Britain if NATO troops put boots on ground in Ukraine https://t.co/xzEZ6TpsvL

Ο Poseidon, αναφέρει η Daily Mail, είναι ένα ρωσικό πυρηνικό όπλο, μείγμα τορπίλης και drone. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατο να αποκρουστεί από τις σημερινές πυρηνικές άμυνες και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή παράκτιων πόλεων ή την ανατίναξη αεροπλανοφόρων και τις ομάδες μάχης τους.

Another totally normal evening on Russian state TV as Solovyov and Simonyan join military commentator Yevgeny Buzhinsky in fantasising about the Poseidon underwater drone causing a nuclear tsunami that engulfs Britain pic.twitter.com/kNigUAmMo8