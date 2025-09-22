Ο Πούτιν προτείνει στον Τραμπ την παράταση της συνθήκης New START για τα πυρηνικά όπλα Ρωσίας – ΗΠΑ

Σε μια κίνηση για την οποία είχε προειδοποιήσει η Ρωσία, προχώρησε σήμερα (22.09.2025) ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εγκαταλείπει το μορατόριουμ που είχε υπογράψει με τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς, γνωστή και ως Συνθήκη INF.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε ως «αναγκαστικό βήμα» το γεγονός ότι η Ρωσία εγκαταλείπει το μορατόριουμ για την ανάπτυξη των πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς, γνωστό και ως Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF).

Υπενθυμίζεται πως η Μόσχα είχε ανακοινώσει στις 5 Αυγούστου 2025 πως δεν δεσμεύεται πλέον από το μορατόριουμ για την ανάπτυξη στρατηγικών πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς, αφού οι ΗΠΑ, κατά την διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, αποσύρθηκαν από τη Συνθήκη INF.

Παρά την εγκατάλειψη του μορατόριουμ για τους πυραύλους μικρού και μέσου βεληνεκούς, ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως η χώρα του «δεν ενδιαφέρεται για μια κούρσα εξοπλισμών».

Στην συνέχεια, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι «η στρατηγική σταθερότητα συνεχίζει να υποβαθμίζεται σε διεθνές επίπεδο».

Αναφερόμενος δε στα πυρηνικά όπλα, ο Πούτιν υποστήριξε πως «τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ πυρηνικών κρατών έχουν υπονομευθεί σημαντικά», επιρρίπτοντας αποκλειστικά την ευθύνη γι’ αυτό στις «καταστρεπτικές ενέργειες της Δύσης».

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε επίσης και για την συνθήκη New START που έχουν υπογράψει Ρωσία – ΗΠΑ, για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι διατεθειμένος να παρατείνει την ισχύ της για ένα χρόνο ακόμα, αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει το ίδιο.

Σημειώνεται πως η συνθήκη New START, γνωστή και ως «Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων», η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, λήγει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Πούτιν είπε ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλλει στη τόνωση του διαλόγου την Ουάσιγκτον για την διάδοχη συνθήκη.