Ο Πούτιν ζητά ανταλλαγή Ρώσου εκτελεστή που κρατείται στη Γερμανία με Αμερικανό δημοσιογράφο – Σιγή από το Βερολίνο

Σιγή τηρεί το Βερολίνο απέναντι στο πρωτοφανές «αίτημα» του Βλαντιμίρ Πούτιν να απελευθερωθεί ένας εκτελεστής που βρίσκεται φυλακισμένος στην Γερμανία, προκειμένου να απελευθερώσει τον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς που κρατείται στις ρωσικές φυλακές.

Η Γερμανία αρνήθηκε να σήμερα να τοποθετηθεί για το εάν διεξάγονται συνομιλίες για την ανταλλαγή του Ρώσου εκτελεστή που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης με τον κρατούμενο Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς, στην οποία αναφέρθηκε ο Πούτιν, στην περίφημη πλέον συνέντευξή του.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε δύο φορές να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις. «Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό», είπε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν όταν ρωτήθηκε εάν η Ρωσία προσβλέπει σε μια τέτοια ανταλλαγή.

Ο άνθρωπός τον οποίο ο Πούτιν θέλει να απελευθερώσει είναι ο Βαντίμ Κράσικοφ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για την δολοφονία το 2019 σε πάρκο του Βερολίνου ενός Τσετσένου από τη Γεωργία ο οποίος συμμετείχε στον ένοπλο αγώνα κατά της Μόσχας για την ανεξαρτησία της Τσετσενίας.

Αν και ο Πούτιν δεν κατονόμασε τον Κράσικοφ, η αναφορά του σε ένα άτομο «που λόγω πατριωτικών συναισθημάτων εξόντωσε έναν ληστή σε μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», μοιάζει «καρμπόν» με τις λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για τον δολοφόνο του Βερολίνου.

Ο Γκέρσκοβιτς είναι προφυλακισμένος στη Ρωσία, με κατασκευασμένες κατηγορίες περί κατασκοπείας όπως έχουν δηλώσει η εφημερίδα του και η αμερικανική κυβέρνηση.

