Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποδοκιμάστηκε στο Μπέλφαστ – «Να αναλάβεις δράση για Γάζα και Παλαιστίνη»

Σφοδρές αποδοκιμασίες δέχτηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κατά την επίσκεψή του στο campus του Πανεπιστημίου Ulster του Μπέλφαστ το απόγευμα της Πέμπτης (14.11.2024).

Την ώρα που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έφευγε από το Πανεπιστήμιο του Μπέλφαστ άκουσε ουκ ολίγες αποδοκιμασίες από φοιτητές, με τον ίδιο να πτοείται, καθώς χαμογέλασε, κούνησε το χέρι τους και τους χαιρέτησε.

Μαζί με τις αποδοκιμασίες οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν από τον μελλοντικό βασιλιά να αναλάβει περισσότερη δράση για τη Γάζα και την Παλαιστίνη.

Να σημειωθεί ότι το Φεβρουάριο, ο Γουίλιαμ ζήτησε τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα σε μια άνευ προηγουμένου βασιλική παρέμβαση, γράφοντας ότι το «τρομερό ανθρώπινο κόστος» της σύγκρουσης είχε «πάρα πολλούς νεκρούς».

«Εγώ, όπως πολλοί άλλοι, θέλω να δω ένα τέλος στις μάχες το συντομότερο δυνατό», είχεδ πε ο Πρίγκιπας.

The Prince of Wales, Prince William has arrived at @UlsterUni Belfast. @BelTel pic.twitter.com/q6Ksgwj77A

A less than warm reaction to Prince William as he departs @UlsterUni in Belfast this afternoon. @BelTel pic.twitter.com/jTJ2cLmUri