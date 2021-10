Πολλά ακούγονται για το αν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα παρευρεθούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Πρόκειται για μια δεξίωση στις 19 Οκτωβρίου στο Kensington Palace, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους είναι και ο Sir Elton John.

Στην εν λόγω εκδήλωση θα παραβρεθούν 100 καλεσμένοι εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού. Ο στενός φίλος Sir Elton John πρόκειται μάλιστα να ευχαριστήσει δημόσια τους δωρητές που βοήθησαν στη χρηματοδότηση του αγάλματος στο Kensington Palace,, το οποίο απεικονίζει την πριγκίπισσα Νταϊάνα στα τελευταία χρόνια της ζωής της και την δείχνει περικυκλωμένη από τρία παιδιά. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Χάρι – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – δεν θα παρευρεθεί στην δεξίωση…

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη εκδήλωση η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην Βρετανία, αφού βρισκόταν στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της στην Λίλιμπετ – Νταϊάνα. Επίσης, το κλίμα μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και του ζευγαριού δεν είναι θερμό, ειδικότερα μετά τις αποκαλύψεις του πρίγκιπα Χάρι στη νέα του βιογραφία. Από την άλλη πλευρά, ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται πως τα πάνε καλύτερα και σε αυτό φαίνεται να έχουν συνέβαλλε η τελευταία συνάντησή τους για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της μητέρα τους, αλλά και η προσπάθεια που καταβάλλουν Μέγκαν και Κέιτ.

