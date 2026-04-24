Ο πρίγκιπας Χάρι εκπαιδεύτηκε στην αποναρκοθέτηση στην Ουκρανία, 30 χρόνια μετά την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην Ανγκόλα

Το 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, είχε διασχίσει ναρκοπέδιο στην Ανγκόλα
Σχεδόν 30 χρόνια μετά την ιστορική επίσκεψη της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στην Ανγκόλα για το θέμα των ναρκών, ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στην Ουκρανία και συμμετείχε σε εκπαίδευση αποναρκοθέτησης στην πόλη Μπούτσα. Εκεί, με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας, έμαθε πώς εντοπίζονται επικίνδυνα εκρηκτικά στο έδαφος.

Φορώντας ειδικά γυαλιά και προστατευτικό γιλέκο, ο πρίγκιπας Χάρι πέταξε ένα drone που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βρίσκει και να καταγράφει νάρκες, σύμφωνα με τον οργανισμό Halo Trust, τεχνολογία, που προφανώς δεν είχε τότε η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Στη συνέχεια, δοκίμασε και ένα ρομποτικό σκύλο, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει επικίνδυνα αντικείμενα με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι εικόνες αυτές θύμισαν σε πολλούς τη στιγμή που η Νταϊάνα, το 1997, είχε περπατήσει μέσα σε ναρκοπέδιο στην Ανγκόλα, φορώντας κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο, σε αποστολή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Ο 41χρονος δούκας του Σάσεξ, δήλωσε πως είναι «εντυπωσιακό» να διαπιστώνει κανείς πόσο η τεχνολογία κάνει «εξυπνότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη την αποναρκοθέτηση».

«Όταν η μητέρα μου επισκέφθηκε στην Ανγκόλα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, οι ειδικοί στην αποναρκοθέτηση εργάζονταν πεσμένοι στα γόνατα για να βρουν κρυμμένα εκρηκτικά. Σήμερα, χρησιμοποιούν ντρόουν, την Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομπότ για μεγαλύτερη ακρίβεια και προστασία», δήλωσε, όπως ανέφερε ένα δελτίο Τύπου της Halo Trust.

«Δεν είναι μονάχα μια πρόοδος, αυτό σώζει ζωές», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Britain's Prince Harry, center, and Ukraine Veteran's Minister Natalia Kalmykova, right, walk at a military cemetery near Kyiv, Ukraine, on Friday, April 24, 2026.
Ο πρίγκιπας Χάρι απέτισε επίσης φόρο τιμής στα θύματα των σφαγών που αποδίδονται στον ρωσικό στρατό στην Μπούτσα, στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

