Τα πτώματα τριών ανδρών που βασανίστηκαν και πυροβολήθηκαν, βρέθηκαν σε έναν τάφο κοντά στην Μπούτσα σήμερα Σάββατο, με τα χέρια και τα μάτια των θυμάτων δεμένα, ανακοίνωσε η αστυνομία του Κιέβου.

«Τα θύματα βασανίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα (…) Στο τέλος, το καθένα από αυτά πυροβολήθηκε στον κρόταφο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κιέβου, ο Αντρί Νεμπίτοφ σε ανακοίνωσή του.

«Τα θύματα βρέθηκαν με δεμένα τα χέρια τους, με ρούχα γύρω από τα πρόσωπά τους, ώστε να μην βλέπουν τίποτα και ορισμένα με τα στόματά τους φιμωμένα», πρόσθεσε.

Τα πτώματα αυτών των τριών ανδρών βρέθηκαν στο Μιρότσκι, ένα χωριό κοντά στην Μπούτσα, την πόλη κοντά στο Κίεβο που έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου στην Ουκρανία και στην οποία έχουν ανακαλυφθεί πολλά πτώματα αμάχων.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι κατακτητές προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη της βίας τους και έτσι πέταξαν τα πτώματα σε ένα λάκκο και τα έθαψαν», είπε ο Νεμπίτοφ.

