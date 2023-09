Την περηφάνια για το γιο του εξέφρασε ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, καθώς ξυλοκόπησε έναν φυλακισμένο που είχε κατηγορηθεί ότι έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου.

Στη δήλωση που έκανε ο Ραμζάν Καντίροφ στο Telegram, ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας νεαρός άνδρας με χακί ρούχα να χτυπά με γροθιές και κλωτσιές έναν άλλο άνδρα, πριν τον ρίξει στο πάτωμα και τον χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο Τσετσένος ηγέτης, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως αδίστακτος σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ότι δημοσίευσε το βίντεο για να ξεκαθαρίσει τις όποιες αμφιβολίες σχετικά με το αν το περιστατικό, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, όντως συνέβη.

«Τον ξυλοκόπησε και έπραξε το σωστό», είπε ο Καντίροφ.

«Χωρίς υπερβολές, ναι, είμαι περήφανος για την ενέργεια του Άνταμ», είπε. Πρόσθεσε ότι σέβεται τον γιο του επειδή απέκτησε «ιδανικά για την τιμή, την αξιοπρέπεια και την υπεράσπιση της θρησκείας του, ιδανικά που έχει ένας ενήλικας».

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.



“There are still disputes online about the fact of Adam Kadyrov’s beating of Holy Quran burner Nikita Zhuravel, an accomplice of the… pic.twitter.com/MfAEn84OHd