Ο ρόλος της Μελάνια στις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και η διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της στις σκέψεις του προέδρου

Έξι μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλες ανατροπές στα μεγάλα διεθνή ζητήματα. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με το Guardian, δεν οφείλεται μόνο σε πολιτικούς υπολογισμούς, αλλά και σε λόγους… οικογενειακούς: σχετίζεται με την αυξανόμενη επιρροή της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ.

Η επιρροή της Μελάνια Τραμπ στον Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι τέτοια ώστε, για το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών (Whitehall), δεν αρκεί να «διαχειρίζονται» μόνο τον αμερικανό πρόεδρο, πρέπει να κατανοήσουν και, αν είναι δυνατόν, να πείσουν και την Πρώτη Κυρία.

Από τη Γάζα έως τον Πούτιν, μια εμφανής επιρροή

Το άρθρο αναφέρει δύο πρόσφατα περιστατικά. Πρώτα, την αλλαγή στάσης του Τραμπ για τη Γάζα, όταν δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι υποφέρουν από την πείνα· θέση που αποδόθηκε στη Μελάνια, μετά την έκφραση της συμπόνιας της για τα παιδιά-θύματα της σύγκρουσης. Ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι η σύζυγός του είχε «δει τις ίδιες εικόνες με όλους» και χαρακτήρισε την κατάσταση «τρομερή».

Στη συνέχεια, τον σκεπτικισμό της απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν: σε συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ διηγήθηκε ότι, μετά από μια «υπέροχη» συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο, η Μελάνια του υπενθύμισε ότι μόλις είχε βομβαρδιστεί μια πόλη. Οι παρατηρήσεις αυτές φέρεται να συνέβαλαν στο να μετριάσει την εικόνα του για τον Ρώσο ηγέτη.

Μια Πρώτη Κυρία διακριτική αλλά με λόγο

Η Μελάνια Τραμπ, που συχνά αποστασιοποιείται από τις δημόσιες υποθέσεις και περνά μεγάλα διαστήματα στη Νέα Υόρκη, δεν έχει διεκδικήσει ποτέ κεντρικό πολιτικό ρόλο. Στις σπάνιες συνεντεύξεις της επιμένει στην ανεξαρτησία της σκέψης της, λέγοντας ότι δεν συμφωνεί πάντα με τον σύζυγό της. Έχει ήδη εκφράσει δημοσίως διαφωνίες για τη διαχείριση της πανδημίας Covid και για το θέμα των αμβλώσεων, το οποίο υπερασπίζεται.

Η δημόσια παρουσία της είναι περιορισμένη: χωρίς συχνές επίσημες επισκέψεις και με λίγες τοποθετήσεις. Ωστόσο, οι σποραδικές παρεμβάσεις της φαίνεται να έχουν βαρύτητα. Το 2018, είχε επικρίνει δημόσια την πολιτική χωρισμού των παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους, προκαλώντας αμηχανία στον Λευκό Οίκο.

Παράγοντας στους διπλωματικούς υπολογισμούς

Για τους Βρετανούς και Ευρωπαίους διπλωμάτες, η αναγνώριση του ρόλου της Μελάνια από τον ίδιο τον Τραμπ ανοίγει μια νέα προοπτική: θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό δίαυλο επικοινωνίας, ιδίως σε ανθρωπιστικά ζητήματα, σε μια περίοδο που ο πρόεδρος επιχειρεί να προσελκύσει το μετριοπαθές γυναικείο εκλογικό σώμα.

Ωστόσο, η πραγματική έκταση της επιρροής της είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Η ίδια αυτοχαρακτηρίζεται «ουδέτερη» για την Ουκρανία, αν και από τον Φεβρουάριο του 2022 έχει εκφράσει την υποστήριξή της προς τα θύματα της ρωσικής εισβολής. Η διακριτικότητά της τροφοδοτεί τόσο την ελπίδα ότι μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στις πιο σκληρές τάσεις του Τραμπ, όσο και την απογοήτευση από την αβεβαιότητα για το πόσο ενεργή είναι.

Ένας ρόλος υπό παρακολούθηση

Για το Guardian, η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζει μια μεγαλύτερη πρόκληση: με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αποδυναμωμένο και τη διπλωματία επικεντρωμένη στον ίδιο τον πρόεδρο, το περιβάλλον του – συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς του – γίνεται καθοριστικό. Οι δυτικές διπλωματικές αποστολές οφείλουν πλέον να παρακολουθούν όχι μόνο τις ομιλίες και τις αναρτήσεις του Τραμπ, αλλά και τις ανεπίσημες συνομιλίες του με τη σύζυγό του.

Τον επόμενο μήνα, κατά την επίσημη επίσκεψη του ζεύγους Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα είναι μόνο οι φωτογράφοι που θα αναζητούν σημάδια στις μεταξύ τους σχέσεις: η βασιλική οικογένεια και οι Βρετανοί διπλωμάτες θα δοκιμάσουν την υπόθεση ότι η Μελάνια μπορεί να εξελιχθεί σε διακριτική τους σύμμαχο στον Λευκό Οίκο.